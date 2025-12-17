أول تعليق من نجل العجوز الصعيدي على واقعة فتاة المترو (فيديو)

18 حجم الخط

تحدث أحمد سعودي، نجل العجوز الصعيدي صاحب واقعة المترو، عن الواقعة التي جمعت والده بإحدى الفتيات في مترو الأنفاق، والتي تصدرت التريند عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج "تفاصيل"، عبر قناة "صدى البلد"، «قعدة البنت في المترو كانت بشكل مش كويس ودي مش حرية".

وأردف قائلا: “اتضايقت من فكرة وصفنا بفلاحين وصعايدة.. أغلبية الشعب المصري فلاحين وصعايدة”، متسائلا: “وهل أنا لو فلاح أو صعيدي ده يديني في حاجة؟”، معقبًا: "كلنا في الأول والآخر مصريين وشعب واحد".

وحول حالة والده بعد الواقعة، قال سعودي: "والدي بعد الواقعة حاليا مع أصدقائه في الفيوم في حلقات ذكر تقام هناك، وهو أغلق هاتفه من وقتها".

وأكد أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه ما حدث، مشيرا إلى أنه والده رافض بشدة اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه الواقعة.

وأضاف: "لم نتخذ أي إجراء قانوني لأن الموضوع مش مستاهل، وسنكتفي بتقديم البنت اعتذارا عما حدث وسنحاول التواصل مع البنت علشان نعرفها غلطها".



عجوز صعيدي ينفعل على فتاة في المترو

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمسن صعيدي، ظهر وهو ينفعل بشده على فتاة داخل المترو، كانت تجلس أمامه وتضع "رجل على رجل"، الأمر الذي أثار غضب المُسن الصعيدي، الذي انفعل عليها رافضًا جلوسها بهذا الشكل في المترو.



وأظهر المقطع العجوز الصعيدى، وهو ينفعل بشدة على فتاة داخل إحدى عربات المترو قائلًا: "أنتوا ما بتحترموش حد؟"، فردت الفتاة على الرجل المُسن قائلة: "وأنت مالك ومالي.. شاهدين أنا كلمتك".

