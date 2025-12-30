18 حجم الخط

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، تنفيذ مبادرة «رد الجميل»، وذلك تزامنًا مع مرور عام على إطلاق المبادرة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتكريم أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالوزارة، تقديرًا لما بذلوه من جهد وإخلاص خلال سنوات خدمتهم.

وتأتي المبادرة، بعد عام كامل من انطلاقها، استمرارًا لنهج الوزارة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتأكيدًا على أهمية دور كبار السن ومكانتهم في المجتمع، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المنظومة التي ساهمت في بناء وتطوير العمل المؤسسي.

كما تُعد مبادرة «رد الجميل» تجسيدًا حيًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بكل فئات الأسرة، ويؤمن بأن من أعطى بإخلاص يستحق كل تقدير، حيث تهدف المبادرة إلى إرسال رسالة محبة ووفاء لكل من ساهم في خدمة الوزارة، والتأكيد على أن الوزارة لا تنسى أبناءها الذين وضعوا لبنات النجاح الأولى.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة رد الجميل لتكريم أصحاب المعاشات تقديرًا لعطائهم

أشرف صبحي يناقش خطة تطوير منتخبات رفع الأثقال استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، وبحضور المجلس العلمي بالوزارة، في اجتماع موسع لمناقشة متطلبات تطوير المنتخبات القومية، ووضع رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تذليل كافة العقبات الفنية والإدارية والطبية، وذلك في إطار الاستعداد للبطولات الدولية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

شهد اللقاء مناقشة رسم السياسات العامة والتخطيط للمرحلة المقبلة في رفع الأثقال، بما يضمن بناء منظومة احترافية متكاملة تعتمد على الأسس العلمية الحديثة، وتحقق الاستدامة في الأداء والنتائج، خاصة في واحدة من أهم الألعاب الأولمبية التي تمتلك فيها مصر تاريخًا وإنجازات دولية.

وتناول الاجتماع بحث استقدام خبراء أجانب في عدد من التخصصات الفنية الدقيقة، إلى جانب توفير أخصائيين في الإعداد النفسي، وتخطيط الأحمال التدريبية، والتغذية الرياضية، والعلاج الطبيعي، بما يسهم في رفع كفاءة اللاعبين بدنيًا ونفسيًا وطبيًا، ويعزز قدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات.

أشرف صبحي يناقش خطة تطوير منتخبات رفع الأثقال استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس

كما ناقش الحضور آليات تطوير قدرات المدربين الحاليين وصقل خبراتهم، في إطار إعداد كوادر تدريبية مؤهلة وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أبريل المقبل، والتأكيد على الجاهزية الشاملة للمنتخبات الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية إعداد ملف شخصي متكامل لكل لاعب يشمل القياسات البدنية والفسيولوجية والتقييمات الفنية، مع وضع برامج علمية دقيقة لعمليات الاستشفاء قبل وبعد البطولات، بما يحافظ على سلامة اللاعبين ويضمن استمرارية مستواهم الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.