دول أوربية تصدر بيانا مشتركا يطالب إسرائيل بوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

أصدرت بريطانيا وكندا والدنمارك ودول أخرى بيانا مشتركا اليوم الثلاثاء، عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية مجددا في قطاع غزة.

وجاء في البيان المشترك: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ.ب) بأن إسرائيل أعلنت تعليق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في قطاع غزة، من بينها منظمة أطباء بلا حدود، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل العمل الإغاثي في القطاع.

إسرائيل تعلق عمل المنظمات الإنسانية في غزة

وادعت إسرائيل بأن قرارها ضد هذه المنظمات بسبب عدم استيفائها القواعد والإجراءات الجديدة التي فرضتها تل أبيب للتحقق من المنظمات الدولية العاملة في غزة، والتي تتعلق بآليات العمل، والتمويل، وطواقم التشغيل داخل القطاع.

تداعيات إنسانية محتملة على سكان غزة من القرار الإسرائيلي

ويحذر مراقبون من أن تعليق عمل هذا العدد الكبير من المنظمات الإنسانية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل النقص الحاد في الخدمات الطبية والغذائية، واعتماد مئات الآلاف من السكان على المساعدات الدولية.

ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل دولية واسعة من الجهات الإنسانية والحقوقية، وسط دعوات لإعادة النظر في القيود المفروضة، وضمان استمرار عمل المنظمات الإغاثية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل أفاد الموقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في الولايات المتحدة، رغم خلافاته مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية تنفيذه.

