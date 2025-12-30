رئيس وزراء إسرائيل السابق يتهم نتنياهو وأنصاره بتعمد تخريب العلاقات مع مصر

18 حجم الخط

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت وجه اتهامات حادة لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وأنصاره بأنهم تعمدوا تخريب العلاقات مع مصر.

رئيس وزراء إسرائيل السابق: رجال نتنياهو تعمدوا تخريب العلاقات مع مصر



وأضاف بينت أن نتنياهو وأنصاره تعمدوا إلحاق الضرر بالعلاقات مع مصر في إطار فضيحتي "قطر جيتس" وتسريب الوثائق السرية.

ونقلت الصحيفة العبرية عن بينت قوله: "المادة 121 من القانون الجنائي تنص بوضوح على أن من يلحق عمدًا الضرر بالعلاقات بين إسرائيل ودولة أخرى يعاقب بالسجن المؤبد. وهذا بالضبط ما فعله أنصار نتنياهو حين تآمروا عمدًا ضد علاقتنا مع مصر".

تصريحات عدوانية من الموالين لنتنياهو ضد مصر

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن بينت عاد وكرر اتهاماته، قائلًا: "نتنياهو يدّعي أنه لم يكن على علم بالخيانة التي جرت في مكتبه. الآن أصبح يعرف، وكل إسرائيل أصبحت تعرف، واستغلوا أيضًا مكانتهم الخاصة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للنيل من مصر. بل إنهم صرحوا صراحةً علينا أن نستهدف مصر مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق الذي أجرته مجلة "7 أيام" الإسرائيلية التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت كشف أن يسرائيل آينهورن، المستشار السابق لنتنياهو الموجود حاليًا في صربيا، قام بحملات دعائية ضد مصر.

