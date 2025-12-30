الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الرئيس الصومالي: موقف نتنياهو انتهاك للقانون الدولي ولا يمكن قبوله

الرئيس الصومالي،
الرئيس الصومالي، فيتو
قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن الخطوات الإسرائيلية تقوض الاستقرار في مجتمعاتنا المحلية وتزيد من نشاط المجموعات المتطرفة.

وأضاف الرئيس الصومالي: موقف نتنياهو يعد انتهاكا للقانون الدولي ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

خارجية الصومال: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال 

وفي وقت سابق أعلن وزير خارجية الصومال أن الحوار مع إقليم أرض الصومال “صوماليلاند سيستمر للتوصل لحل سلمي”.

وقالت خارجية الصومال: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال، وأضافت خارجية الصومال: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال تهديد للأمن القومي للبلاد والأمن الإقليمي أيضا. 
 

وفي السياق ذاته أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة غير عادية عقدت الأحد الماضي، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي من الصومال، المعروف باسم "إقليم أرض الصومال"، مؤكدًا تضامن الدول العربية الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة ما اعتبره اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

 

مواجهة الاعتداء على الصومال ووحدة أراضيها

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية، برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة المجلس الوزاري د.ع 164) بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، وذلك لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي بالصومال -ما يسمى "إقليم أرض الصومال"- والتضامن مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

 

مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها

 وأدان المجلس بأشد العبارات اعتراف إسرائيل يوم 26 ديسمبر بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال"، طمعًا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضًا قاطعًا، والرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.

