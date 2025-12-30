18 حجم الخط

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تحاول جر القرن الإفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار



أردوغان: قرار إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال غير شرعي ولا يمكن قبوله

وأضاف الرئيس التركي: إسرائيل تحاول جر القرن الأفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار وقرار تل أبيب بالاعتراف بأرض الصومال غير شرعي ولا يمكن قبوله

وفي السياق ذاته قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: الخطوات الإسرائيلية تقوض الاستقرار في مجتمعاتنا المحلية وتزيد من نشاط المجموعات المتطرفة



الرئيس الصومالي: موقف نتنياهو يعد انتهاكا للقانون الدولي

وأضاف الرئيس الصومالي: موقف نتنياهو يعد انتهاكا للقانون الدولي ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال



وفي وقت سابق أعلن وزير خارجية الصومال أن الحوار مع إقليم أرض الصومال “صوماليلاند سيستمر للتوصل لحل سلمي”.

خارجية الصومال: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال



وقالت خارجية الصومال: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال، وأضافت خارجية الصومال: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال تهديد للأمن القومي للبلاد والأمن الإقليمي أيضا.

وفي السياق ذاته أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة غير عادية عقدت الأحد الماضي، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي من الصومال، المعروف باسم "إقليم أرض الصومال"، مؤكدًا تضامن الدول العربية الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة ما اعتبره اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

مواجهة الاعتداء على الصومال ووحدة أراضيها

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية، برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة المجلس الوزاري د.ع 164) بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، وذلك لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي بالصومال -ما يسمى "إقليم أرض الصومال"- والتضامن مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

