للاستيلاء على الذهب، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر توغل إثيوبيا في عمق الأراضي السودانية

إثيوبيا تتوغل في عمق الأراضي السودانية، يبدو أن إثيوبيا استغلت انشغال السودان في الحرب الدائرة حاليًا بين قوات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي توصف بـ"الإرهابية"، وتقوم إثيوبيا حاليًا بأعمال تعدين الذهب في عمق 4 كيلومترات داخل الأراضي السودانية، ما يصفه البعض بمحاولة إثيوبيا سرقة الذهب من السودان في غفلة صاحبة الأرض، السودان.

سر توغل إثيوبيا في الأراضي السودانية

وكشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم قيام إثيوبيا بأعمال التعدين عن الذهب في أعماق الأراضي السودانية، مشيرًا إلى أنه وفقًا للمقارنة مع نطاق آخر في الأراضي الإثيوبية في إقليم بني شنقول، المنطقة التي تم إنشاء سد النهضة بها، يتم اتباع نفس الأسلوب في التعدين، من خلال حفر ضخمة، موجودة بامتداد الروافد الصغيرة للنيل.

إثيوبيا تتوغل في عمق الأراضي السودانية، فيتو



وقال هاني إبراهيم قيام إثيوبيا بأعمال تعدين الذهب في أعماق الأراضي السودانية: "فيما يتعلق بما سبق نشره من أعمال تتم في الأراضي السودانية بالقرب من السد الإثيوبي، وهي أعمال تقوم بها إثيوبيا تتعلق بتعدين الذهب في قطاع يمتد بنحو 4 كيلومترات في عمق الأراضي السودانية".

وأكد هاني إبراهيم أنه "وفق مقارنة مع نطاق آخر في الأراضي الإثيوبية في إقليم بني شنقول أيضًا يتم اتباع نفس النمط في التعدين من خلال عمل حفر ضخمة بامتداد الروافد الصغيرة".

وأشار إبراهيم إلى أن "انتشار التعدين على نطاق واسع يتعارض مع ادعاء إثيوبيا بالحفاظ على البيئة، إذ من أضرار التعدين أبرزها القضاء على الغابات خاصة في بني شنقول، حيث تشير التقارير إلى تضرر 7775 هكتارا من الأراضي بسبب التعدين، بما يؤدي إلى تراجع في مساحات الغابات وارتفاع معدلات الترسيب من الطمي".

إثيوبيا تبحث عن ذهب السودان

وكان هاني إبراهيم قد كشف عن رصد أعمال تعدين من إثيوبيا في الأراضي السودانية فقال: "عودة لموضوع الأعمال التي تم رصدها بالأراضي السودانية قرب سد السرج ووفق مقارنات يبدو بنسبة كبيرة أنها أعمال تعدين ترتبط بالذهب"

الأراضي الإثيوبية والسودانية، فيتو

وأكد هاني إبراهيم أنه "بمقارنة النطاق المتضمن أراضي سودانية وجزء إثيوبي جهة سد السرج، يتماشى نمط العمل فيه مع نطاق في امتياز الكرمك لتعدين الذهب الواقع جنوب السد بحوالي 50 إلى 60 كيلومتر".

وأضاف إبراهيم "غير معلوم، إن صحت الاحتمالية مدى ارتباط النطاق بامتياز الكرمك..، وهل هو امتياز جديد للتعدين غير معلن ويتم في أراضي سودانية، خصوصًا أن امتياز الكرمك تضمن إنشاء مطار خاص به، أي أن أعماله ونطاقه محدد مسبقًا.. ربما امتياز جديد يستفيد من تطوير المطار الخدمي للسد".

استبعاد استخراج الأسمنت من الأراضي السودانية

وقال هاني إبراهيم: "هناك احتمالات أخرى بشأن تلك الأعمال، ولكنها مستبعدة بنسبة كبيرة سواء استخراج خام الأسمنت واستخدامه في منشآت، ما يطلق عليها سياحية لكن كان من الممكن استخراجه من أماكن قريبة دون التعمق في الأراضي السودانية، وهناك احتمالات أخرى عسكرية، خصوصًا أن النطاق مواجه لمجال سد السرج تحديدًا، لكنها مستبعدة نوعيًا لبعض الأسباب".

الاستيلاء على عمق الأراضي السودانية، فيتو



وأضاف إبراهيم "كمسألة زراعية في تلك النطاقات إن كانت شق قنوات للري لا تتجاوز عدة آلاف من الأفدنة" مجمل المساحة بما فيها أراضي السودان والتلال المرتفعة نحو 20 ألف فدان"، أما المسألة الزراعية من السد الكارثي ترتبط أكثر بنطاقات بالداخل الإثيوبي وليس هذا النطاق".

وقال هاني إبراهيم الأعمال الإثيوبية التي تتم في عمق الأراضي السودانية: "فكرة ناقل كهربي لاسوسا أو منجم الكرمك أيضًا ما زالت مطروحة".



