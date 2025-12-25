الخميس 25 ديسمبر 2025
محافظ الإسماعيلية: نادي الفيروز أصبح مركزا متكاملا لدعم السياحة بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال تفقد نادي الفيروز، فيتو
أكد اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على أن خطة تطوير منتجع وشاطئ الفيروز  شملت جميع الخدمات والمباني والمرافق العامة، ليصبح الفيروز مركزا سياحيا متكاملا، لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة.   

افتتاح مركز الإسماعيلية التجاري بطريق البلاجات

معلومات عن شاطئ ونادي الفيروز 

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن نادي الفيروز يعد من أهم النوادي والشواطئ السياحية بمحافظة الإسماعيلية والذي يقع على مساحة حوالي 9 أفدنة على ضفاف بحيرة التمساح. 

 

تطوير المباني والمطاعم 

و تضمنت أعمال التطوير المبنى الاجتماعي، المطعم، المطبخ، الكافيتريا، ودورات المياه، وإنشاء قاعة كبار زوار رئيسية بمظهر متطور وحضاري يتماشى مع الواجهة السياحية للنادي المطلة على بحيرة التمساح، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للنادي. 

 

تطوير الشاليهات 

كما شملت أعمال التطوير الشاليهات القائمة بالنادي لتصبح غرف فندقية متطورة، وكذلك تم رفع كفاءة الشاطئ بالكامل بتصميم سياحي عصري، وشملت خطة التطوير إنشاء حمام سباحة ترفيهي.


وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تفقدا مشروع تطوير نادي وشاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي بحي أول مدينة الإسماعيلية.  

 

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة، وسفراء الكويت، البحرين، سيراليون، بنجلاديش، والفلبين.

 

وخلال تفقد المشروع، استمع  الوزراء ومرافقوهم لشرح كامل للمشروع، قدمته المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية. 

 

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التطوير الجاري في نادي وشاطيء الفيروز والرؤية التي تم وضعها لهذا المشروع المهم والذي سيساهم في تعزيز مكانة المحافظة علي مستوي السياحة الداخلية والخارجية ليتحول المكان الي مركز سياحي متكامل . 

