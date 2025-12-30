محافظ الفيوم ونقيب الأطباء يفتتحان وحدة المخ والأعصاب بمستشفى سنورس المركزي

18 حجم الخط

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، رئيس اتحاد المهن الطبية، يرافقهما الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وحدة المخ والأعصاب الجديدة بمستشفى سنورس المركزي، بسعة 6 أسرّة عناية مركزة، و5 أسرّة قسم داخلي، وسكن خاص للأطباء ملحق بالوحدة، وجهاز C-Arm" المقدم من نقابة أطباء مصر "لجنة مصر العطاء"، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية بالمستشفى.

خدمات النقابة العامة للأطباء مقدمة للفيوم

وقال نقيب أطباء مصر، إن النقابة العامة وفرت جهاز أشعة "C-Arm" الخاص بعمليات جراحة العظام والكسور المتقدمة، لمستشفى سنورس المركزي، بتكلفة مليوني جنيه، بهدف توفير الخدمة الطبية بالقرب من المواطنين في إطار تخيف الأعباء عن المرضى، موضحًا أن جهاز "C-Arm"هو جهاز أشعة سينية طبي متنقل يربط مصدر الأشعة والكاشف، ويستخدم التصوير في الوقت الفعلي لتوجيه العمليات الجراحية المعقدة (عظام، مسالك بولية، قلب) ولإجراءات إدارة الألم، مما يُمكّن الأطباء من الحصول على صور دقيقة آنيًا لتحسين الدقة وتقليل وقت الجراحة وتقليل الصدمات للمريض.

إشادة بنقابة أطباء مصر

واشاد محافظ الفيوم، بالدعم والرعاية المقدمان من نقابة أطباء مصر للأطباء العاملين بالمحافظة، والتواصل والتعاون الدائم، بين النقابة، وأجهزة المحافظة، ووزارة الصحة، وجامعة الفيوم، للإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، كما أشاد المحافظ، بجهود العاملين بمديرية الصحة، من الفرق الطبية وأطقم التمريض وكافة العاملين، حيث ظهر دورهم جليًا خلال جائحة كورونا التي تعرضت لها دول العالم، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمنظومة الصحية والقطاع الصحي بالمحافظة، كونه أحد أهم القطاعات الخدمية، وارتباطه الوثيق بصحة الانسان.

خطة عمل متكاملة

فيما أوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم الدكتورة نيفين شعبان، أن مديرية الصحة بالمحافظة، تعمل من خلال خطة علمية وعملية ممنهجة بالتنسيق مع الوزارة ومحافظة الفيوم، للارتقاء بالقطاع الصحي، مشيرة إلى أنه يجري إنشاء قسم جديد للعلاج والعناية بمرضى المخ والأعصاب بالجهود الذاتية، بمستشفى سنورس المركزي، والمزمع افتتاحه ودخوله الخدمة خلال شهر مارس القادم، كما يجرى تنفيذ أعمال توسعات لقسمي الكلى والحضانات بمستشفى فيديمين بالجهود الذاتية، لافتةً إلى أنه جارى العمل على توفير جهاز "C-Arm" لمستشفى إطسا المركزي خلال الفترة المقبلة، وكذا انشاء قسم لجراحة الوجه والفكين بمستشفي طامية المركزي.

واستعرض مدير مستشفي سنورس المركزي، ما تم إنجازه خلال عام 2025، مثل جهود رفع كفاءة السكن الرئيسي للأطباء، ورفع كفاءة دورات المياه بالمبنى الرئيسي بالمستشفى، وإنشاء وحدة رفع المياه بسعة 3 خزانات، وتوريد جهاز فحص الثدي للسيدات بالأشعة (الماموجراف) من وزارة الصحة، للكشف المبكر عن أورام الثدي لدى السيدات.

