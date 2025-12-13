الصحة تدعم المنظومة الطبية بالدقهلية بأجهزة حديثة لمستشفيات 4 مراكز

18 حجم الخط

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، دعم منظومة الصحة بالدقهلية بأجهزة طبية حديثة لمستشفيات أتميدة والمنزلة وشربين وطلخا.

دعم منظومة الصحة بالدقهلية بأجهزة طبية حديثة لمستشفيات أتميدة والمنزلة وشربين وطلخا

وأوضح أنه تم وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى أتميدة المركزي، وتركيب وتشغيل جهاز ماموجرام بمستشفى المنزلة العام ومستشفى شربين المركزي، وجهاز C-Arm للعمليات بمستشفى طلخا المركزي، ليبدأوا في تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفيات من أهالي المراكز والمناطق المجاورة.

وأكد المحافظ أن تشغيل هذه الأجهزة المتطورة سيساهم في توفير خدمة طبية متكاملة ومتطورة لأبناء المراكز والقرى دون الحاجة للانتقال خارجها، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن، معبرًا عن تقديره للدعم المستمر من وزارة الصحة لمستشفيات الدقهلية.

دعم مستشفى أتميدة بجهاز الأشعة المقطعية

من جانبه، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن جهاز الأشعة المقطعية الذي تم إمداد مستشفى أتميدة المركزي به يُعد الجهاز رقم 21 بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ليصبح عدد أجهزة الماموجرام بالمديرية خمسة، وأجهزة C-Arm للعمليات 24 جهازًا، مما يرسخ مكانتها على خريطة تقديم الخدمات التشخيصية المتقدمة، وأضاف أن الأجهزة المتوفرة ستسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على كاهل المرضى وذويهم.

تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة

وأعرب وكيل وزارة الصحة، بالنيابة عن العاملين بمديرية الصحة والمستشفيات، عن خالص الشكر والتقدير للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على دعمه المتواصل للمنظومة الصحية وحرصه الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين.

الدعم المستمر للقطاع الصحي بالدقهلية

وتقدم الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي والمشرف العام على قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشؤون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، وذلك تقديرًا لجهودهم ودعمهم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.