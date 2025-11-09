الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

بحث 138 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

 وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية، بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكل مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يُسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

وعقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر حي شرق بمدينة الفيوم، بحضور  خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، التقى خلاله  19 حالة، كما عقد لقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لقرية النصارية التابعة لمركز أبشواي، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة أبشواي، التقى خلاله 29 حالة.

 

لقاءات السكرتير العام

كما عقد كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله  8 حالات،  بحضور  محمد فتحى رئيس مركز ومدينة سنورس، ولقاء آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله  40 حالة،  بحضور العقيد طارق هيبة رئيس مركز ومدينة طامية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

كما عقد  أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  17 حالة،  بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله  25 حالة،  بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلي الجهات المعنية.

نوعيات الشكاوي بالقري والمراكز

وقد تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

محافظ الفيوم يشكل لجنة لفحص تظلمات المتضررين من مسابقة قيادات التعليم

علاج على نفقة الدولة أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ الفيوم الدوري

 كما تم التوجيه بدعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

