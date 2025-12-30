مدبولي يشهد افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة ويؤكد اهتمام الدولة بملفي الصحة والتعليم

18 حجم الخط

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، كلمةً خلال فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة.



واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب بالحضور والمشاركين، مُعربًا عن سعادته للمشاركة اليوم في افتتاح هذا الصرح التعليمي والطبي، وقال: دائمًا ما نقول كدولة بأن هدفنا في الفترة الحالية وفي الفترات السابقة والقادمة أيضًا، هو ملفا الصحة والتعليم، واليوم هذا الصرح الذي نتواجد به يجمع الصحة والتعليم، ودائمًا ما أكون حريصًا في كل متابعاتي مع السادة الوزراء على مراجعة كل المشروعات التي تتم في الدولة في هذين المجالين المهمين، نظرًا لكونهما الأولوية القصوى للحكومة.

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بملفين الصحة والتعليم



وأضاف رئيس الوزراء: كما أحرص حتى خلال الزيارات الميدانية التي أقوم بها في مختلف أرجاء مصر، على أن تضم الزيارة إما مستشفياتٍ ومراكز صحيةً ومراكز رعاية، أو جامعاتٍ ومدارس، لنعطي رسالةً مفادها مدى اهتمام الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذين الملفين.



وفي هذا الإطار، تابع قائلًا: بالتالي نحن كدولة نبذل جهدًا كبيرًا جدًا في هذا الأمر، وقد تحققت طفرة كبيرة بحمد الله من خلال المنشآت التابعة للدولة، ولكن يبقى دائمًا الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص كمكمّلٍ للدولة المصرية، لذلك كان اهتمامي الشديد بالتواجد اليوم للمشاركة في افتتاح هذا الصرح الذي يعد نموذجًا للمشاركة الجادة جدًا من القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية من خلال إضافة صرحٍ طبيٍ عملاقٍ سيقدم خدمةً كبيرةً جدًا في مجالي التعليم والصحة.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل



وخلال كلمته أشار رئيس الوزراء، إلى أن السؤال الذي يمكن أن يتبادر للمواطن المصري مفاده "هل أستطيع تلقي الخدمة في هذه النوعية من المنشآت عالية الجودة؟"، مُجيبًا: بالتأكيد يمكن ذلك، مٌضيفًا: ومثلما أشار الدكتور أحمد سامح، رئيس الجامعة، بخصوص الجزء الخاص بالجانب التعليمي، ولكن الأهم الذي أود ذكره أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي نسير فيها كدولة بخطوات جادة، وندمج فيها ليس فقط مستشفيات الدولة، بل أيضًا مستشفيات القطاع الخاص؛ مما يعني أنه سيكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان بما فيه القطاع الخاص؛ لأن المنظومة هي التي ستتكفل بتكاليف علاجه.



واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: بالتالي كل ما يهمنا هو أن يكون لدينا أكبر حجم من الصروح الطبية والتعليمية التي تقدم خدمة على أعلى مستوى، لأنه في النهاية سيستفيد منها المواطن المصري.



واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته قائلًا: أتوجه بالشكر لكل من قام بالتصميم والتخطيط والتنفيذ والإشراف على التنفيذ، وأيضًا القائمين على التشغيل لهذا الصرح الكبير، وأتمنى لكم جميعًا كل النجاح والتوفيق، ودائمًا وأبدًا تحيا مصر إن شاء الله.

