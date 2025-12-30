موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 19

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19 برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن مان سيتي وثلاث نقاط عن أستون فيلا.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

1- أرسنال 42 نقطة

2- مانشستر سيتي 40 نقطة

3- أستون فيلا 39 نقطة

4- ليفربول 32 نقطة

5- تشيلسي 29 نقطة

6- مانشستر يونايتد 29 نقطة

7- سندرلاند 28 نقطة

8- برينتفورد 26 نقطة

9- كريستال بالاس 26 نقطة

10- فولهام 26 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 25 نقطة

12- إيفرتون 25 نقطة

13- برايتون 24 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

15- بورنموث 22 نقطة

16- ليدز يونايتد 20 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18- وست هام 13 نقطة

19- بيرنلي 12 نقطة

20- وولفرهامبتون نقطتين

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 باقامة 6 مباريات قوية.

وتشهد الجولة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي مباراة من العيار الثقيل بين أرسنال ضد أستون فيلا.

وتقام مباريات الجولة الـ 19 من البريميرليج اليوم الثلاثاء بواقع 6 مواجهات اليوم و4 مواجهات بعد غدا الخميس .

مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي وختام الدور الأول

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

بيرنلي ضد نيوكاسل - 9:30 مساءً - ملعب تيرف مور

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

نوتينجهام ضد إيفرتون - 9:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

وست هام ضد برايتون - 9:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي

أرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساءً - ملعب الإمارات

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساءً - ملعب أولد ترافورد

الخميس 1 يناير 2026

كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب أنفيلد

برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب جريفين بارك

سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - ملعب النور

