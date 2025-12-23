الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رياضة

سلوت يكشف مدة غياب إيزاك عن ليفربول

إيزاك
إيزاك
كشف آرني سلوت مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، رسميا عن مدة غياب السويدي ألكسندر إيزاك، بعد تعرضه لكسر في الساق وخضوعه لعملية جراحية.

مدة غياب إيزاك عن ليفربول 

وقال آرني سلوت، إن مهاجمه ألكسندر إيزاك من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.

وأوضح سلوت في مؤتمر صحفي قبل استضافة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري، يوم السبت المقبل: "إنها إصابة طويلة الأمد ستستمر شهرين، هذه خيبة أمل كبيرة له ونتيجة لذلك، بالنسبة لنا أيضا".

ووصف المدرب الهولندي العرقلة التي تسببت في الإصابة بالمتهورة، قائلا: "عرقلة فان دي فين، إذا قمت بها 10 مرات، ففي كل مرة هناك فرصة لتعرض اللاعب لإصابة خطيرة".

وفي غياب الدولي السويدي، سيعتمد ليفربول بشكل كبير على المهاجم إيكيتيكي، وهو لاعب جديد آخر وسجل 8 أهداف في الدوري منذ انضمامه من آينتراخت فرانكفورت.

وكان إيزاك تعرض للاصابة خلال تسجيله الهدف الأول لليفربول في فوزه 2-1 على توتنهام هوتسبير، يوم السبت الماضي، عندما علقت قدمه بين ساقي ميكي فان دي فين أثناء محاولة مدافع النادي اللندني لمنع تسديدته.

وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية لنادي ليفربول الذي يتطلع إلى إنقاذ مشوار الدفاع عن لقبه.

وكان ليفربول حطم الرقم القياسي في سوق الانتقالات البريطانية بالتعاقد مع إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (168.81 مليون دولار) من نيوكاسل يونايتد في سبتمبر الماضي.

