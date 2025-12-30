الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
تعرف على مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي

أرسنال
الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 19  من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 باقامة 6 مباريات قوية.

وتشهد الجولة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي مباراة من العيار الثقيل بين أرسنال ضد أستون فيلا. 

وتقام مباريات الجولة الـ 19 من البريميرليج اليوم الثلاثاء بواقع 6 مواجهات اليوم و4 مواجهات بعد غدا الخميس  .

مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي وختام الدور الأول

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

بيرنلي ضد نيوكاسل - 9:30 مساءً - ملعب تيرف مور
تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج
نوتينجهام ضد إيفرتون - 9:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند
وست هام ضد برايتون - 9:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي
أرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساءً - ملعب الإمارات
مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساءً - ملعب أولد ترافورد

الخميس 1 يناير 2026

كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب أنفيلد
برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب جريفين بارك
سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً -  ملعب النور

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19 برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن مان سيتي وثلاث نقاط عن أستون فيلا.

