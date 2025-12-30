ضبط طن أجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

18 حجم الخط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

محافظ الدقهلية لا تهاون مطلقا مع التلاعب بالدعم أو الإضرار بصحة المواطنين

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بأنه لاتهاون مطلقا مع التلاعب بالدعم او الاضرار بصحة المواطنين

واوضح المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، انه تم تنفيذ حملات تموينية مفاجئة، لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، خاصة السلع الأساسية.

وأشار إلى انه تم المرور علي المعرض الدائم بحي شرق، والمعرض الدائم بقناة السويس، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، شملت البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي تجاوزت 20% في بعض المنتجات مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يخفف الأعباء عن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

تحرير 110 مخالفات تموينية متنوعة

وقال إن الحملات أسفرت عن تحرير 110 مخالفات تموينية متنوعة، حيث تم ضبط 52 مخالفة بالمخابز تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، وتنوعت المخالفات ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، والتوقف عن الإنتاج دون إذن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وذلك حفاظًا على جودة الخبز المدعم وحقوق المواطنين.

تحرير 58 مخالفة بالأسواق

كما تم تحرير 58 مخالفة بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

التحفظ على طن من الأجبان البيضاء والروم

وفي سياق متصل، تمكنت الحملات من ضبط مصنع لتصنيع الأجبان مخالف للاشتراطات الصحية وأحكام القانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تداول الأغذية، حيث تم التحفظ على طن من الأجبان البيضاء والرومي لحين صدور قرار النيابة العامة.

ضبط واقعة غش تجاري

كما تم ضبط واقعة غش تجاري تمثلت في التحفظ على 50 كيلوجرامًا من اللحوم منتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالدعم، مع تطبيق القانون بكل حزم لتحقيق الانضباط وضبط الأسواق.

