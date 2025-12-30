"ضرب نفسه بنفسه".. هجوم حاد على عربي زيادة من أهالي بولاق الدكرور بعد خطأه فى اسم الدائرة.. والمرشح لأمين حزب حماة الوطن: "الله يسامحك أنت اللى جبتنى هنا"

18 حجم الخط

«ضرب نفسه بنفسه».. هجوم حاد على عربي زيادة من أهالي بولاق الدكرور بعد خطأه في اسم الدائرة.. والمرشح لأمين حزب حماة الوطن: «الله يسامحك أنت اللي جبتني هنا»

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو من داخل أحد المؤتمرات الانتخابية التي شارك فيها المرشح على مقعد الفردي بدائرة بولاق الدكرور بالجيزة عربي زيادة، وخلال المقطع الأول، الذي لا تزيد مدته على 30 ثانية، قال زيادة: أشكر النائب نافع عبد الهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة.. أخويا الكبير، وهو اللي جابني البلد دي.. ربنا يسامحك».

كلمات عربي زيادة، رغم قلتها في هذا المقطع القصير، لم تمر مرور الكرام، فقد اعتبرها البعض اعترافًا صريحًا من المرشح بأنه ليس من أبناء دائرة بولاق الدكرور، وأن ترشحه على مقعد الفردي بالدائرة لم يكن نابعًا من إرادة الأهالي أو رغبته الشخصية.

أما المقطع الثاني، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل السوشيال ميديا، فلا تزيد مدته على 33 ثانية، وخلاله وقع المرشح عربي زيادة في خطأ فادح، عندما قال: «من حسن الطالع إن كل اللي قاعدين كلهم من الصف تقريبًا، يعني.. كلهم قرايبي وجلاليب زي حالاتنا كده.. أنت عرباوي وأنا عرباوي».

خطأ زيادة هذه المرة كان في اسم الدائرة المرشح عنها، فبدلًا من أن يقول بولاق الدكرور، قال الصف، وهو ما أثار حفيظة الحاضرين في المؤتمر الانتخابي، وتعالت أصواتهم مرددين: «بولاق الدكرور.. بولاق الدكرور».

من جانبهم انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المرشح عربي زيادة، مؤكدين أنه ضرب نفسه بنفسه بتأكيده على أنه ليس من أبناء بولاق الدكرور، كما اعتبروا كلمة «الله يسامحك»، التي وجهها لأمين حزب حماة الوطن في المقطع الأول، تأكيدًا منه على عدم رغبته من البداية في الترشح بدائرة بولاق الدكرور أو تمثيلها في مجلس النواب، وكذلك خطأه في اسم الدائرة التي من المفترض أنه مرشح بها يعد سقطة كبيرة منه تعكس عدم درايته أو إلمامه بتفاصيل الدائرة أو أهلها.

من جانبها، فإن فيتو تؤكد على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجلس النواب، وترصد بحيادية تامة مواقفهم، وتفتح باب الرد أو التوضيح لمن يرغب في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات جولة الإعادة في الـ 30 دائرة الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا تنطلق في الخارج يومي 31 ديسمبر الحالي و1 يناير المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.