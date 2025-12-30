خبيرة بالشأن الصينى تكشف أهداف بكين من مناورات "مهمة العدالة 2025" العسكرية

18 حجم الخط

كشفت الدكتورة نادية حلمى، أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف والمتخصصة فى الشئون السياسية الصينية، عن أن الأهداف الصينية من المناورات العسكرية للصين تحت اسم "مهمة العدالة ٢٠٢٥"، والتى بدأت أمس الإثنين الموافق ٢٩ ديسمبر، واستمرت حتى اليوم الثلاثاء، هي بمثابة رد على صفقة التسليح العسكرية الأمريكية بالمليارات لتايوان، وكذلك في مواجهة الدعم الإسرائيلي المقدم لتايبيه لتطوير منظومة الدفاع الجوى التايوانية الجديدة متعددة الطبقات، المعروفة عسكريًا باسم «تي–دوم»، وربطها بمنظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلي.

عقوبات على ٢٠ شركة أمريكية مرتبطة بالدفاع و١٠ مسؤولين تنفيذيين

وأكدت حلمى فى تصريحات لفيتو، أن بكين فرضت خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر ٢٠٢٥، عقوبات على ٢٠ شركة أمريكية مرتبطة بالدفاع، و١٠ مسؤولين تنفيذيين، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد فقط على إعلان واشنطن عن مبيعات أسلحة واسعة النطاق لتايوان، بقيمة تزيد على ١٠ مليارات دولار، وفى حال وافق الكونجرس الأمريكى عليها، فستكون هذه أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للإقليم التايوانى، ذي الحكم الذاتى الخاضع للصين بموجب قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

المناورات للرد على تصريحات رئيسة وزراء اليابان

وواصلت حديثها قائلة: كما تأتى تلك المناورات العسكرية الصينية، بعد أن أعربت بكين عن غضبها إزاء تصريحات علنية لرئيسة وزراء اليابان "ساناى تاكايشى"، بأن: "جيش بلادها قد يتدخل إذا قامت الصين باتخاذ إجراء ضد تايوان"، وهو ما رفضته حكومة بكين جملةً وتفصيلًا.

وردت عليه الصين فى حينه، بأن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد الصين ضمها بالقوة إذا لزم الأمر، مع انتقاد تلك التدخلات الأمريكية والإسرائيلية واليابانية والخارجية المستمرة فى الشأن الداخلى لتايوان وتعمد استفزاز الصين.

تحذير صارم ضد قوى استقلال تايوان الانفصالية

وأضافت: ردًا على كافة تلك الاستفزازات الخارجية المستمرة فى مواجهة الصين، جاءت تصريحات الكولونيل بحرى الصينى "شى يى"، بصفته المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقى لجيش التحرير الشعبى الصينى، بأن: "تلك المناورات العسكرية الصينية التى تحمل اسم الكود "مهمة العدالة ٢٠٢٥" تجرى فى مضيق تايوان ومناطق تقع إلى الشمال والجنوب الغربى والجنوب الشرقى والشرق من الجزيرة التايوانية".

وأضاف الكولونيل البحرى الصينى "شى يى"، بأن: “الأنشطة العسكرية الصينية ستتركز على دوريات الاستعداد القتالى البحرى والجوى، والسيطرة المشتركة، وفرض حصار على الموانئ الرئيسية، والردع خارج سلسلة الجزر التايوانية”.

كما جاء تأكيد قيادة المسرح الشرقى لجيش التحرير الشعبى الصينى عبر بيان نشر على منصة "وى تشات الصينية للتواصل الاجتماعى": "إنه تحذير صارم ضد قوى استقلال تايوان الانفصالية، وهو إجراء مشروع وضرورى لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية".

وقد اجتاحت خلال تلك المناورات الصينية فى الجزيرة التايوانية قوات عسكرية صينية ضخمة جزيرة تايوان، وكان ذلك بمثابة تحذير للقوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان" وقوى التدخل الخارجى، واعتبرتها إجراء مشروع وضرورى لحماية سيادة الصين الوطنية والحفاظ على وحدتها.

وشملت المناورات والتدريبات العسكرية الصينية فى تايوان مشاركة القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الصواريخ، وركزت على حصار الموانئ الحيوية، ودوريات الجاهزية القتالية، والسيطرة على المناطق الرئيسية المحيطة بالجزيرة التايوانية.

وذلك عبر مشاركة واسعة من قبل القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الصواريخ التابعة لقيادة المنطقة الشرقية العسكرية الصينية. وتركزت تلك التدريبات الصينية على محاكاة حصار شامل للموانئ والمناطق الحيوية، واختبار الجاهزية القتالية، وتنفيذ ضربات افتراضية بالذخيرة الحية فى (٧ مناطق محددة) تحيط بالجزيرة التايوانية.

