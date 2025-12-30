ردا على الدعم الأمريكي، الصين تطلق أكبر مناوراتها العسكرية حول تايوان

18 حجم الخط

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين، الثلاثاء، إن بلاده ستقوم بـ"الرد بقوة" على مبيعات الأسلحة الأمريكية واسعة النطاق إلى تايوان، وذلك بالتزامن مع بدء الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة.



وأضاف وزير الخارجية الصيني وانج يي، في كلمة ألقاها في بكين: "ردًّا على الاستفزازات المتواصلة من قبل القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان، وعلى مبيعات الأسلحة الأمريكية الواسعة النطاق لتايوان، يتعين علينا بطبيعة الحال معارضة ذلك بحزم والرد عليه بقوة".

وخلال مشاركته في ندوة سنوية للعلاقات الدولية في بكين، شدد وانج على أن أي محاولات لعرقلة إعادة توحيد الصين مع تايوان "محكوم عليها بالفشل الحتمي".



وجاءت تصريحات وانج بعد أكثر من ساعة بقليل من إعلان الجيش الصيني أنه أجرى "تدريبات إطلاق نار حي بعيدة المدى في المياه الواقعة شمال جزيرة تايوان".

في وقت سابق، الثلاثاء، بدأت القوات المسلحة الصينية، تدريبات عسكرية واسعة حول جزيرة تايوان، تهدف إلى اختبار قدرات الحصار الشامل وإقامة السيطرة على المنطقة، وفق ما أفاد المكتب الشرقي لقيادة العمليات العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

أعلنت قيادة المسرح الشرقي أن التدريبات ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً (10:00 بتوقيت جرينتش) في البحر والمجال الجوي لخمسة مواقع تحيط بالجزيرة، مما يدل على تصميم الجيش الصيني على "مكافحة النزعة الانفصالية وتعزيز الوحدة دون تردد".

أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية يوم الإثنين عن تحديد منطقتين إضافيتين ستجري فيهما عمليات إطلاق نار حية، مما يجعل مناورات "مهمة العدالة 2025" الأكبر حتى الآن من حيث التغطية الإجمالية وفي مناطق أقرب إلى تايوان من التدريبات السابقة.

بدأت المناورات الحربية بعد 11 يومًا من إعلان الولايات المتحدة عن حزمة أسلحة قياسية بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، مما أثار غضب وزارة الدفاع الصينية وتحذيرات من أن الجيش "سيتخذ إجراءات قوية" ردًّا على ذلك.



وقال بيان رسمي نشر على حساب المكتب الشرقي على شبكة "وي شات" الصينية: "شارك في التدريبات مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات لتنفيذ المناورات في المياه شمال وجنوب جزيرة تايوان".



والجمعة، فرضت الصين، عقوبات على عدد من الشركات الدفاعية الأمريكية وكبار مسؤوليها التنفيذيين، ردا على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية و10 أفراد، وذلك إثر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، والتي تعد من أكبر الصفقات بين البلدين.



والصفقة الأخيرة التي تم الإعلان عنها في 17 ديسمبر الجاري تشمل بيع 82 نظاما صاروخيا مدفعيا عالي الحركة "هيمارس"، و420 صاروخا تكتيكيا "أتاكمز" للجيش التايواني، بالإضافة إلى 60 منظومة "هاوتزر" مدفعية ذاتية الدفع، وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 11 مليار دولار.



وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها في عهد ترامب، وتأتي في وقت تصعّد فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، التي ترفض حكومتها سيادة بكين عليها.



وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".

