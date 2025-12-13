معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس ينظم مؤتمر «الإنسان والبيئة: دراسات ورؤى مستقبلية»

18 حجم الخط

افتتح معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس مؤتمره البيئي السنوي، تحت عنوان «الإنسان والبيئة: دراسات ورؤى مستقبلية»، بحضور النائبة الدكتورة داليا سعد يوسف، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية.

وجاء انعقاد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونظمه معهد الدراسات الأفروآسيوية بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالقضايا البيئية المعاصرة ودور البحث العلمي في معالجتها.

تعزيز دور البحث العلمي في فهم العلاقة التفاعلية بين الإنسان والبيئة

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور البحث العلمي في فهم العلاقة التفاعلية بين الإنسان والبيئة، وإتاحة مساحة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والمتخصصين في مجالات البيئة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتناول المؤتمر عددًا من المحاور العلمية المتنوعة، شملت دور الجغرافيا في مواجهة التغيرات المناخية، وعلاقة اللغات الإنسانية بالبيئة باعتبارها مرآة للمجتمعات، ومنهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من حيث الرؤية والأبعاد، ودور القيم الإسلامية في حماية الموارد الطبيعية.

جهود الدول الفرانكوفونية في المجال البيئي وتبادل الخبرات وتعزيز الرؤى المستقبلية

كما ناقش المؤتمر جهود الدول الفرانكوفونية في المجال البيئي وتبادل الخبرات وتعزيز الرؤى المستقبلية، إلى جانب دور الإعلام في تناول قضايا البيئة وأثره في تشكيل الوعي البيئي، مع طرح رؤى استراتيجية لتطوير الإعلام البيئي ودور القائمين بالاتصال في هذا المجال.

ونُظم المؤتمر برئاسة الدكتورة سحر حساني بربري، عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية، وشارك في رئاسته الدكتور محمد محمد عمارة، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سعد حسن، القائم بعمل وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بينما تولى الدكتور سمير سعد حامد، أستاذ علم النفس ورئيس قسم الدراسات والبحوث الاجتماعية والنفسية، مهام مقرر المؤتمر.

وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الشخصيات الأكاديمية، من بينهم الدكتور حسن يوسف، عميد كلية الآداب الأسبق وعميد معهد الدراسات الأفروآسيوية الأسبق، إلى جانب مشاركة نخبة من الأساتذة في الجلسات العلمية، هم الدكتورة إيمان مرجان، أستاذ الجغرافيا بالمعهد، والدكتورة فاطمة مصطفى، أستاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد الصغير، أستاذ اللغة العربية بالمعهد، والدكتور محمد عمارة، أستاذ الإعلام بالمعهد، والدكتور أحمد فؤاد، أستاذ مساعد الجغرافيا، والدكتور عمرو منير، أستاذ مساعد التاريخ، والدكتور سمير غنيم، أستاذ علم النفس اللغوي وخبير التنمية البشرية.

كما شاركت نخبة من الأساتذة المتخصصين في تحكيم أبحاث المؤتمر، في مجالات علم الاجتماع، والإعلام، وعلم النفس، والجغرافيا، واللغات، والدراسات الإسلامية، بما يعكس الطابع الأكاديمي المتخصص للمؤتمر وتنوع زوايا تناوله للقضايا البيئية.

وحددت إدارة المؤتمر عددًا من ضوابط المشاركة، تضمنت التزام المشاركين بتقديم عروض أبحاث شفهية أو ملصقات علمية، مع تقديم ملخصات الأبحاث عند التسجيل.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص معهد الدراسات الأفروآسيوية على دمج القضايا البيئية بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والإعلامية، بما يسهم في بناء رؤية علمية متكاملة للتعامل مع التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية.

وقالت الأستاذة الدكتورة سحر حساني، عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية، إن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية متسارعة، مؤكدة أن المعهد يحرص على دعم الدراسات البينية التي تربط بين الجوانب البيئية والإنسانية والاجتماعية، بما يسهم في تقديم حلول علمية قابلة للتطبيق.

وأضافت أن تنظيم المؤتمر يعكس توجه المعهد نحو تعميق دور البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع، وتعزيز وعي الباحثين بأهمية البعد البيئي في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أن توصيات المؤتمر سيتم رفعها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها في دعم جهود التنمية المستدامة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عمارة، وكيل معهد الدراسات الأفروآسيوية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يعكس حرص المعهد على ربط البحث العلمي بالقضايا البيئية المعاصرة، وإبراز دور الدراسات الإنسانية والإعلامية في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تنوع محاور المؤتمر يعكس التكامل بين العلوم الاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.