رياضة

طبيب الأهلي يطمئن على برنامج تأهيل بن رمضان في معسكر تونس

محمد على بن رمضان
محمد على بن رمضان
تواصل أحمد جاب الله طبيب الأهلي مع الجهاز الطبي لمنتخب تونس وأيضا محمد على بن رمضان لاعب الأهلي ومنتخب تونس للاطمئنان على إصابة اللاعب فى الركبة والتى ستبعده عن التدريبات الجماعية لمدة تصل إلى 4 أيام من أجل الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعدما طلب ييس توروب مدرب الأهلي الوقوف على حالة اللاعب بعد إصابته مع منتخب بلاده أمس الأول أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

 

موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى كاس عاصمة مصر

ويلعب الأهلي ضد المقاولون غدا الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء وتقام في ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس الاول بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول السبت على ملعب استاد السلام.

وبتلك النتيجة يتأهل المصرية للاتصالات إلى دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو بعد نجاحه فى الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التاريخية التى شهدت إقصاء الأهلي من المسابقة المحلية. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

