منتخب نيجيريا يواجه أوغندا اليوم لتأكيد صدارة مجموعته بكأس أمم إفريقيا

كأس الأمم الأفريقية، يلتقي مساء اليوم الثلاثاء، منتخب نيجيريا ضد أوغندا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم.

موعد مباراة نيجيريا ضد أوغندا

وتنطلق مباراة نيجيريا ضد أوغندا، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة بي إن سبورت ماكس 2.

ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل حسم صدارة المجموعة، بينما لا بديل عن الفوز أمام منتخب أوغندا من أجل الصعود إلى دور ال16.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا

نيجيريا 6 نقاط

تونس 3 نقاط

تنزانيا نقطة واحدة

أوغندا نقطة واحدة

رقم مميز لمنتخبي نيجيريا وتونس في دور المجموعات بأمم أفريقيا

يعد منتخبا نيجيريا وتونس المتواجدان بالمجموعة الثالثة أقوي المنتخبات هجوما في بطولة أمم أفريقيا 2025 قبل إنطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأحرز كل منتخب منهما 5 أهداف خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

ويتواجد منتخبا السنغال والجزائر في المرتبة الثانية من حيث المنتخبات الأقوي هجوما بعدما أحرز الثنائي 4 أهداف بعد مرور جولتين فيما يتواجد منتخب مصر والمغرب بالمرتبة الثالثة برصيد 3 أهداف.

حصيلة أهداف أمم أفريقيا بعد الجولة الثانية

وشهدت الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2025 إحراز 24 هدفا مقارنة بالجولة الأولي التي شهدت إحراز 29 هدفا.

وشهدت بطولة الأمم الأفريقية تسجيل عدد 53 هدفا قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

