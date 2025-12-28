حزب المستقلين الجدد: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال يكشف مخططاتها لتفتيت الدول

18 حجم الخط

أكد حزب المستقلين الجدد أن الموقف المصري الواضح نحو الرفض التام لاعتراف إسرائيل بـإقليم أرض الصومال هو أمر يعكس وعيًا مصريًا استراتيجيًا واضحًا للمخططات الإسرائيلية نحو عسكرة البحر الأحمر.

القضية تحتاج إلى تحرك عربي قوي وسريع

وأكد الدكتور هشام عناني، أن الأمر لا يحتاج فقط إلى تعاون مصري-سعودي، بل يحتاج إلى تحرك عربي سريع وقوي، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية لا تهدد البحر الأحمر فقط، بل تمتد إلى أمن الخليج.

إسرائيل تسعى لتحقيق عدة أهداف وتهدد أمن المنطقة

وأضاف عناني، أن اسرائيل تسعى لتحقيق عدة أهداف، ليس فقط التحكم في مضيق باب المندب، بل أيضًا خلق تواجد أمني ومخابراتي لتطويق وتعزيز الانقسامات في اليمن، فضلًا عن إحياء فرصة تهجير الفلسطينيين إلى تلك الحكومة المنفصلة أحاديًا عن دولة الصومال الشقيق.

إسرائيل تغذي كل ما يؤدي إلى تفتيت الدول وتقسيمها

وشدد عناني على أن إسرائيل تغذي كل ما يؤدي إلى تفتيت الدول وتقسيمها، وهو ما حذرت منه مصر، وما شاهدناه في سوريا ولبنان، وتعززه الآن في الصومال.

وأكد الحزب دعمه للموقف المصري الرافض لمثل هذه التصرفات الإسرائيلية، التي لا تهدد فقط الأمن القومي المصري في البحر الأحمر، بل وتهدد الأمن المائي المصري من خلال تعاون إسرائيل وحلفائها في دعم إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.

