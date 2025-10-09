"المستقلين الجدد": التوصل لاتفاق بوقف الحرب في غزة إنجاز دبلوماسي مصري

أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، بأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة بشرم الشيخ هو إنجاز دبلوماسي مصري ونتاج عمل دؤوب علي مدار عامين.

وأضاف عناني فى بيان للحزب بأن الدولة المصرية بتوصلها لهذا الاتفاق حققت ما أرادته بالحفاظ على القضية الفلسطينية وثوابتها، مع منع التهجير وتفريغ القضيه علي حساب دول الجوار مع وقف الابادة الممنهجة التي كانت تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

دعوة الرئيس إلى الرئيس ترامب محاولة مصرية لتفعيل الضمانة الأمريكية

وقال عناني: إن دعوة الرئيس السيسي لترامب هي محاولة مصرية لتفعيل الضمانة الأمريكية لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق والمضي قدما في مراحل الخطة الأمريكية المطروحة.

وشدد عناني على أنه رغم عدم إنكار جهود الدول الأخرى مثل قطر وتركيا إلا أن مصر لعبت دورا محوريا ورئيسيا منذ بداية الحرب، بل ونكاد نجزم أن ثبات الموقف المصري وصمود الشعب الفلسطيني كانا سببين رئيسيين في التوصل لاتفاق وقف الحرب مع الحفاظ علي الثوابت المصرية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وأكد الحزب أن هذا الاتفاق بوقف الحرب هو مرحلة أولى لطريق طويل من الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين.

