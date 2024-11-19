فرقة NewJeans تهدد بفسخ عقدها مع شركة HYBE لهذا السبب

اتخذت فرقة الكيبوب NewJeans، إحدى أبرز فرق الفتيات على الساحة الفنية العالمية حاليًا، خطوة حاسمة رسميًا في صراعها المتصاعد مع شركة HYBE، من خلال إرسال طلب رسمي في 13 نوفمبر 2024 الماضي، يحدد ستة مطالب محددة لاتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة ما تصفه المجموعة بـ “الانهيار الكامل للثقة”، مع تحذير صارم من أن الفشل في تلبية هذه المطالب في غضون 14 يومًا سيؤدي إلى إنهاء عقودهم الحصرية.

اتهامات بالإهمال

وكشفت إحدى القنوات الكورية عن تفاصيل الطلب المقدم لشركة هايب عن سلسلة من الشكاوى بما في ذلك مزاعم بأن الشركة قامت داخليًا برفض وتهميش NewJeans، كما يتضح من التقارير التي تفيد بأن الشركة أشارت إليهم بلغة تشير إلى أنه يمكن "التخلص" من المجموعة وإعادة بناء اتجاه الصناعة، جنبًا إلى جنب مع اتهامات بالإهمال تجاه التعليقات غير المحترمة التي يُزعم أن مديرًا من علامة تجارية أخرى قد أدلى بها تجاه العضو هاني، وتصريحات رافضة لإنجازات المجموعة من قبل مدير العلاقات العامة في HYBE.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المطالبات على إحباط المجموعة مما وصفوه بالتقليل من قيمة إنجازاتهم بسبب تكتيكات التلاعب بالرسوم البيانية المزعومة والنزاعات غير الضرورية التي شملت المخرج شين وو سيوك، والتي أدت إلى فقدان الأعمال المكتملة سابقًا، وهددت الفتيات في الطلب المرسل أنه ما لم تتم معالجة هذه القضايا بالكامل في الإطار الزمني المحدد، فإن المجموعة لا ترى أي طريق للمضي قدمًا لاستعادة الثقة اللازمة للحفاظ على علاقتها التعاقدية مع ADOR.

فضيحة شركة HYBE

هذا التطور هو الأحدث في سلسلة من الخلافات التي شملت NewJeans وHYBE وMin Hee-jin، التي كانت متورطة في خلاف معلن للغاية مع HYBE، مع ظهور التوترات في وقت سابق من هذا العام خلال تدقيق الجمعية الوطنية في 24 أكتوبر، حيث كشف الكشف عن "تقرير اتجاهات الصناعة" المسرب المكتوب بموجب توجيهات رئيس HYBE Bang Si-hyuk عن وثائق داخلية بدا أنها لا تقلل فقط من مكانة NewJeans داخل الشركة ولكنها تروج أيضًا لفرق أخرى تابعة لـ HYBE مثل I'LL-IT وLE SSERAFIM كبدائل محتملة لـ NewJeans في سرد ​​فرقة الفتيات من الدرجة الأولى، وهو الكشف الذي غذى منذ ذلك الحين اتهامات بالخيانة والإهمال تجاه المجموعة.

تقرير اتجاهات الصناعة لشركة HYBE

كان هذا التقرير، الذي وصف استراتيجيات لاستبعاد NewJeans من فئة مجموعات الفتيات النخبوية من الجيل الرابع مع اقتراح إعادة توجيه سرديات الصناعة نحو مجموعات HYBE الأخرى، مثيرًا للجدل لأنه تم تفسيره كدليل على قرار داخلي متعمد لتهميش المجموعة، مما عزز بشكل أكبر مزاعم الأعضاء بسوء المعاملة ونقص الدعم، خاصة في ضوء بث الطوارئ في سبتمبر، حيث زعموا وجود بيئة معادية داخل ADOR وHYBE، والتي تفاقمت بسبب إعادة هيكلة الإدارة التي تركت المجموعة تشعر بعدم الحماية وعدم الدعم، خاصة وأن بعض الأعضاء قاصرون ويحتاجون إلى ضمانات متزايدة بموجب عقود الوكالة.

فرقة NewJeans تهدد هايب بفسخ عقدها

ونظرًا للطبيعة الحساسة لهذه الادعاءات، وخاصة لأنها تشمل نجوم قاصرات، أشار خبراء الصناعة إلى أن شركة NewJeans في وضع جيد يسمح لها بالزعم في المحكمة بأن الثقة الأساسية المطلوبة لعقد حصري قد تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه، مع تأكيد المحللين القانونيين على أن مسألة الثقة، وليس تفاصيل الشكاوى، هي غالبًا العامل الحاسم في حالات إنهاء العقد، ويعتقد الكثيرون أن تقاعس HYBE وADOR الملحوظ بشأن هذه المسائل، وخاصة فيما يتعلق بحماية فنانيهم، قد يضعف موقفهما بشدة إذا انتقلت القضية إلى التقاضي.

مع اقتراب الموعد النهائي، تتجه كل الأنظار إلى الخطوات التالية لشركة HYBE لتحديد ما إذا كانت ستتعامل مع مطالب NewJeans بطريقة يمكن أن تنقذ العلاقة، أو ما إذا كان هذا النزاع سيتوج بمعركة قانونية معلنة للغاية يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على مستقبل ديناميكيات الفنانين والوكالات في صناعة الترفيه، خاصة وأن NewJeans أظهرت بالفعل استعدادها لمواجهة وكالتها بشكل مباشر للدفاع عن مصالحها واستقلاليتها.

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