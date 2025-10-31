حكم قضائي يجبر New Jeans على الاستمرار في عقود الاحتكار ورد عاجل من الفرقة

أصدرت المحكمة الجزئية المركزية في سيول حكمها الأولي في الدعوى المرفوعة من شركة ADOR للتحقق من صحة العقد الحصري بينها وبين فرقة الكيبوب New Jeans وعضوات الفرقة مينجي، هاني، دانييل، هيرين، هيين.

وقضت المحكمة بأن "العقود الحصرية الموقعة بين شركة ADOR وNew Jeans في 21 أبريل [2022] تظل سارية المفعول"، وأكدت المحكمة أيضًا على أنه "لا يمكن الاعتراف بأن المدعى عليهم، أعضاء New Jeans، مجبرون على الانخراط في أنشطة ترفيهية ضد إرادتهم الحرة"، وأن ADOR "تحتفظ بوضعها كوكالة إدارة لفرقة New Jeans بموجب تلك العقود"، وألزمت المحكمة كذلك المدعى عليهم بتغطية جميع التكاليف المتعلقة بالدعوى القضائية.

ووفقًا للحكم، فإن العقود الحصرية لـ New Jeans مع ADOR صالحة حتى 31 يوليو 2029.

ورفضت المحكمة دفوع فرقة New Jeans لإنهاء العقد، والتي استندت بشكل أساسي إلى زوال الثقة بعد إقالة الرئيسة التنفيذية السابقة مين هي جين، وذكرت المحكمة: "إقالة ADOR للسيدة مين هي جين من منصب الرئيس التنفيذي لا تبرر إنهاء العقود الحصرية لأعضاء New Jeans".

وتابعت: "من الصعب استنتاج أن إقالة مين هي جين تسببت في فجوة في أنشطة الفرقة، أو أنها جعلت ADOR غير قادرة على تسيير أعمالها بما يخدم مصلحة New Jeans"، كما وجدت المحكمة أن محاولات الأعضاء لإنهاء العقود بحجة انهيار الثقة غير مبررة.

فرقة NewJeans تعلن رفضها للحكم

في أعقاب صدور الحكم، أعلن الممثل القانوني لفرقة New Jeans عن نية الفرقة الاستئناف الفوري ضد القرار.

وصرح الممثل القانوني قائلا: "بينما يحترم موكلونا قرار المحكمة، إلا أنهم لا يزالون عند موقفهم بأنه من الصعب العودة إلى ADOR واستئناف الأنشطة عندما تكون كل الثقة بين الطرفين قد تحطمت فعليا".

وأضاف البيان: "يخطط الأعضاء للاستئناف الفوري للحكم الابتدائي. ويأملون بصدق أن تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة شاملة للظروف الوقائعية والمبادئ القانونية المحيطة بإنهاء العقود الحصرية وتقديم قرار حكيم وعادل".

كما نقل البيان شكر الأعضاء وامتنانهم لمعجبيهم على دعمهم وصبرهم.

تأكيد ADOR على التزامها وخططها المستقبلية

من جهتها، أصدرت ADOR بيانا رحبت فيه بالحكم الصادر لصالحها، مؤكدة أن المحكمة رأت أن الوكالة لم تنتهك أي التزامات كشركة إدارة. وأعربت الوكالة عن امتنانها للقرار، مشيرة إلى أنها اتبعت الإجراءات القانونية بعناية منذ سعي الفنانات لإنهاء عقودهن في نوفمبر الماضي.

وقالت ADOR إنها "أكملت الاستعدادات للأنشطة المستقبلية، بما في ذلك إصدار ألبوم كامل"، وأكدت التزامها بمسؤولياتها بموجب العقود، وتعهدت بالعمل عن كثب مع الفنانات "للعودة إلى المعجبين في أقرب وقت ممكن".

ويجوز لأي من الطرفين استئناف القرار الأولي بحلول 14 نوفمبر بتوقيت كوريا الجنوبية، وفي حالة عدم الاستئناف سيطلب من New Jeans الالتزام بالعقد حتى عام 2029.

