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ثقافة وفنون

فرقة NewJeans الكورية تعلن فسخ عقدها مع شركة HYBE

فرقة نيوجينز، فيتو
فرقة نيوجينز، فيتو

سبق وأرسلت  فرقة الكيبوب NewJeans طلب إلى وكالة HYBE للترفيه، مطالبة ADOR بتصحيح جميع الانتهاكات الجسيمة للعقود الحصرية في غضون 14 يومًا وحذرت، "إذا لم يتم قبول مطالبنا بالتصحيح، فسننهي عقودنا الحصرية"، وكان ذلك في يوم يوم 13 نوفمبر.

في 28 نوفمبر، عقدت مينجي وهاني ودانييل وهيرين وهيين، وهن عضوات فرقة NewJeans الـ 5 مؤتمرًا صحفيًا طارئًا، وخلال المؤتمر، قالت الفتيات: "الفترة الزمنية للتصحيح تنتهي عند منتصف الليل الليلة، ولكن يبدو أن HYBE وADOR ليس لديهما خطط للإصلاح أو الاستماع إلى طلباتنا".

فرقة NewJeans تعلن مغادرة HYBE

قالت مينجي: "سيتم إنهاء العقد الحصري بين NewJeans وADOR اعتبارًا من 29 نوفمبر الساعة 12 صباحًا بتوقيت كوريا"، مضيفة: "لقد سئمنا من موقف HYBE غير الصادق وشعرنا مرة أخرى أنه ليس لديهم أي رغبة في الاستماع إلى طلباتنا".

شاركت هاني أيضًا: “لقد واجهنا سوء المعاملة ليس فقط تجاهنا ولكن أيضًا تجاه موظفينا، وعدد لا يحصى التناقضات، وسوء التواصل المتعمد، والتلاعب في مجالات متعددة”.

وأضافت: “إن الشركة لم يعد لديها أي إخلاص في فن الموسيقى الذي يتم إنشاؤه، بل تركز اهتمامها على الظهور كشركة تعمل بشكل جيد على الرغم من أن لديها أفكارًا فقط حول كسب المال، ليس لديها أي ضمير تجاه التأثير السلبي الذي تحدثه من خلال وسائلها غير الأصلية، هذا ليس نوع العمل الأخلاقي الذي نحترمه ولا نريد أن نكون جزءًا منه”.

 

وأكدت: "الاستمرار في العمل في ظل شركة دون أي نية لحماية NewJeans لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بنا، ولهذا السبب، نحن الخمسة معًا، اتفقنا على مغادرة ADOR، ولكي نعبر عن أنفسنا بوضوح قبل أن يتم نشر معلومات مضللة بهذا الشأن، اخترنا عقد مؤتمر صحفي طارئ اليوم".

فرقة NewJeans تؤكد على استمرار انشطتها

بينما قالت دانييل: “بمجرد أن نغادر ADOR، سنهدف إلى متابعة الأنشطة التي نرغب فيها حقًا بحرية، خاصة مع الجداول الزمنية التي تم ترتيبها بالفعل، سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة العمل بها دون أي تعقيدات، ونتمنى حقًا أن نتمكن من إصدار موسيقى جديدة لـ Bunnies (اسم نادي المعجبين الخاص بالفرقة) العام المقبل، في أسرع وقت ممكن، وفي أي وقت، ونأمل حقًا أن تتاح لنا الفرصة للقاءكم يا رفاق من جميع أنحاء العالم”

وأنهت دانيل حديثها بالمؤتمر الصحفي: " أخيرًا، نحن ندرك جيدًا أنه اعتبارًا من اليوم قد لا نتمكن من استخدام اسمنا الحالي NewJeans، لكن هذا لا يعني أننا نتخلى عن الاسم على الإطلاق، وسنواصل النضال من أجل NewJeans، بغض النظر عن اسمنا، تذكروا فقط أن NewJeans لا تموت أبدًا".

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فرقة NewJeans فرقة الكيبوب الكيبوب HYBE ADOR فرقة NewJeans تعلن مغادرة HYBE

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