الأهلي ينعي حمدي جمعة نجم الفريق الأسبق

18 حجم الخط

نعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حمدي جمعة نجم القلعة الحمراء السابق، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن حمدي جمعة، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم. داعين المولى - عز وجل -أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفي حمدي جمعة نجم النادي الأهلي السابق، بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخري يواجه النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق المقاولون العرب، على إستاد السلام في إطار المباراة المقرر أن تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة المقاولون الليلة

حراسة المرمى: محمد سيحا.

الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.

الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.

الهجوم: حمزة عبد الكريم

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 4 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - نقطة سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في كأس عاصمة مصر

وتنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون في تمام الخامسة مساء اليوم، وتقام في ملعب السلام، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن الفوز واستعادة الثقة، خاصة بعد الصدمة الكبيرة التي تلقاها مؤخرًا بوداع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

في المقابل، يدخل فريق المقاولون العرب المباراة بطموحات كبيرة، حيث يسعى إلى تحقيق فوزه الأول خلال مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، بعد تعثره في الجولات الماضية، وهو ما يدفعه لخوض اللقاء بروح قتالية عالية أملًا في تحسين موقفه في جدول الترتيب.

وتضم المجموعة أيضًا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.