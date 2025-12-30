الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
سامي الطرابلسي يقود الجهاز الفني لمنتخب تونس للمرة العاشرة بأمم أفريقيا

يستعد منتخب تونس بقيادة مديره الفني سامي الطرابلسي لمواجهة تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم.

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا 

ويواجه منتخب نسور قرطاج نظيره التنزاني، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

سامي الطرابلسي بخوض مباراته العاشرة مع تونس 

قاد سامي الطرابلسي كمدرب منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا الحالية وسابقا في 9 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في مباراة واحدة، وسيخوض المباراة العاشرة اليوم أمام تنزانيا.

ولعب سامي الطرابلسي مع نسور قرطاج في 3 نسخ من أمم أفريقيا، كما قاد تونس كمدرب في 3 نسخ لأمم أفريقيا من ضمنهم النسخة الحالية 2025 بالمغرب.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 

نيجيريا 6 نقاط 

تونس 3 نقاط 

تنزانيا نقطة واحدة 

أوغندا نقطة واحدة 

حكم مباراة تونس ضد تنزانيا 

يدير الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة منتخب تونس ضد تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، وتتواجد على تقنية الـ Var، الحكمة ليتيسيا أنتونيلا فينيا من دولة إيسواتيني.

منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة بن رمضان 

كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لموقع "فيتو": أن بن رمضان خضع لفحوصات طبية، أثبتت أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، ولا تستدعي القلق من الناحية الطبية.

وأكد   أن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر المنتخب التونسي، ويغيب عن التدريبات والمباريات لمدة 4 أيام فقط، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

