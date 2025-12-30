منتخب تونس يواجه تنزانيا اليوم لخطف تذكرة الصعود في أمم إفريقيا

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
يلتقي مساء اليوم الثلاثاء، منتخب تونس ضد تنزانيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير القادم.

 

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا 

ويواجه منتخب نسور بقيادة مديره الفني سامي الطرابلسي نظيره التنزاني، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

 

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 

نيجيريا 6 نقاط 

تونس 3 نقاط 

تنزانيا نقطة واحدة 

أوغندا نقطة واحدة 

حكم مباراة تونس ضد تنزانيا 

يدير الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، مباراة منتخب تونس ضد تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، وتتواجد على تقنية الـVar، الحكمة ليتيسيا أنتونيلا فينيا من دولة إيسواتيني.

 

منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة بن رمضان 

كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لموقع "فيتو": أن بن رمضان خضع لفحوصات طبية، أثبتت أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، ولا تستدعي القلق من الناحية الطبية.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر المنتخب التونسي، ويغيب عن التدريبات والمباريات لمدة 4 أيام فقط، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

