بالأرقام، 11 قطاعا تتصدر تداولات البورصة المصرية خلال جلسة الإثنين

تصدر 11 قطاعًا لحركة التداول في البورصة المصرية خلال جلسة تعاملات الإثنين، حيث سجلت إجمالي قيمة تداولات بلغت نحو 5.11 مليار جنيه (دون الصفقات)، توزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، تصدرها قطاع العقارات.

وجاء ترتيب القطاعات الأكثر تداولًا على النحو التالي:

قطاع العقارات

تصدر قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول، مسجلًا نحو 1.50 مليار جنيه، ليستحوذ على 29.4% من إجمالي التداولات.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

حل في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 856.4 مليون جنيه، وبنسبة 16.8% من الإجمالي.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جاء ثالثًا بتداولات قيمتها 525.9 مليون جنيه، مستحوذًا على 10.3% من السوق.

قطاع مواد البناء

سجل تداولات بلغت 384.0 مليون جنيه، بحصة سوقية قدرها 7.5%.

قطاع البنوك

حقق تداولات بنحو 361.8 مليون جنيه، مستحوذًا على 7.1% من إجمالي التداول.

قطاع الرعاية الصحية والأدوية

جاء بقيمة تداولات بلغت 313.7 مليون جنيه، بنسبة 6.1%.

سجل تداولات بقيمة 260.9 مليون جنيه، مستحوذًا على 5.1%.

قطاع الموارد الأساسية

بلغت قيمة تداولاته 242.3 مليون جنيه، بنسبة 4.7%.

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

حقق تداولات قدرها 183.4 مليون جنيه، بحصة 3.6%.

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية

سجل تداولات بقيمة 174.3 مليون جنيه، مستحوذًا على 3.4%.

قطاع السياحة والترفيه

جاء في المركز الحادي عشر بتداولات بلغت 79.0 مليون جنيه، بنسبة 1.5% من إجمالي السوق.

تداولات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقاط.

