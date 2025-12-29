الإثنين 29 ديسمبر 2025
سياسة

مع انتهاء جولة الإعادة بالـ19 دائرة الملغاة، حصص الأحزاب والمستقلين في مقاعد البرلمان حتى الآن

مجلس النواب
مجلس النواب
مع انتهاء انتخابات جولة الإعادة فى الـ 19 دائرة الملغاة بقرار من  الهيئة الوطنية للانتخابات، والكشف عن نتائج الحصر العددي، يتبقى فقط جولة الإعادة بانتخابات الدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا ليكتمل عقد مجلس النواب. 

وفي السطور التالية نرصد  عدد المقاعد التي تم حسمها حتى الآن ورصيد الأحزاب والمستقلين من المقاعد وأيضا عدد المقاعد المتبقية:  

وحتى الآن تم حسم 519 مقعد من أصل 568 مقد، ويتبقى 49 مقعدا

وفيما يلي نصيب الأحزاب من المقاعد:  

حزب مستقبل وطن 210 مقاعد

89 فردي 121 قائمة

حزب حماة الوطن 82 مقعدا

28 فردي 54 قائمة

حزب الجبهة الوطنية 64 مقعدا 
21 فردي 43 قائمة

حزب المصري الديمقراطي
9مقاعد كلهم في القائمة

حزب الوفد 10 مقاعد 
2 فردي 8 قائمة

حزب العدل 11 مقعدا
3 فردي 8 قائمة

حزب الشعب الجمهوري 21 مقعدا 
6 فردي 15 قائمة

حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد 
1 فردي 8 قائمة

حزب التجمع 5 مقاعد
3 فردي 2 قائمة

حزب المحافظين مقعد وحيد 
1 فردي

حزب النور 5 مقاعد 
5 فردي

حزب إرادة جيل مقعد وحيد 
1 قائمة

حزب الحرية مقعدان 
2 قائمة

حزب الوعي مقعد وحيد 
1 فردي

المؤتمر 4 مقاعد 
1 فردي 3 قائمة

المستقلين 83 مقعدا
75 فردي 8 قائمة

