سياسة

تعليم الشيوخ تطالب بتطبيق تجريبي لنظام البكالوريا فى محافظة واحدة، والحكومة: أمر صعب

شهدت اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، مناقشة نظام البكالوريا المصرية، من حيث القواعد المنظمة للشُعب والمسارات التعليمية، وضوابط قبول الطلاب، ومعايير تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الملتحقين بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

وشهدت الاجتماعات مناقشات، حول إمكانية التحويل بين المسارات داخل نظام البكالوريا، ومدى الاعتراف الدولى بذلك النظام الجديد.

كما دعا أعضاء اللجنة إلى دراسة إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي لتطبيق نظام البكالوريا المصرية في محافظة محددة كمرحلة أولى، بهدف قياس فاعلية النظام على أرض الواقع قبل تعميمه.

 وخلال الاجتماعات، أكد د. أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن وزير التربية والتعليم سيصدر قريبا القرارات المنظمة لعملية التحويل بين المسارات، من خلال كتاب دوري أو قرار وزاري، يحدد الضوابط والآليات، مع الحفاظ على المواد الأساسية، بما يتيح للطالب فرصة تغيير المسار حال عدم التوفيق، مثل التحويل من مسار الطب إلى الهندسة.

الإبقاء على الثانوية العامة أمر أساسي

وأضاف فى رده على أسئلة النواب، أن الإبقاء على الثانوية العامة أمر أساسي، نظرا لاختلاف حسابات الأسر، فهناك من يفضل نظام العام الواحد، بينما يتيح نظام البكالوريا فرصة إعادة التقييم للطلاب المتميزين الذين قد يتعرضون لظروف طارئة تؤثر على مجموعهم، على عكس الثانوية العامة التي لا تسمح بإعادة المحاولة بعد النجاح.

وأكد حسن أن الوزارة تسير حاليا في إجراءات اعتماد البكالوريا المصرية دوليا، على غرار أنظمة مثل الـIB، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتلافي أوجه القصور السابقة.

تنفيذ تجربة جزئية على محافظات دون أخرى أمر صعب

وأوضح الدكتور أكرم حسن أن تنفيذ تجربة جزئية على محافظات دون أخرى أمر صعب، مؤكدا أن ما يتم حاليا يُعد أفضل صورة للتجربة، مع الاعتماد على كوادر متميزة في أعمال الكنترول.

وأكد أن الوزارة ستبدأ تدريب المعلمين قبل التطبيق الفعلي للنظام، مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير المعامل المدرسية باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية وجذب الطلاب، في إطار قواعد تنظيمية واضحة.

بكالوريا المصرية نظام تراكمي للمرحلة الثانوية

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن البكالوريا المصرية نظام تراكمي للمرحلة الثانوية، يعتمد على تعدد أدوات التقييم، وتوزيع الدرجات على أكثر من عام دراسي، مع تنوع المسارات والتركيز على الفهم والتحليل وتنمية المهارات بدلًا من الحفظ والتلقين.

وأضاف أن النظام يستهدف تنمية المهارات الفكرية والنقدية، ويعتمد على التعلم متعدد التخصصات من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، إلى جانب التقييم المستمر.

