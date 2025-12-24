الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عميد قصر العيني يكشف لـ فيتو حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني
18 حجم الخط

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، حقيقة وجود طلاب لاجئين من دول شقيقة يحصلون على تعليم مدعم بالكلية.

حقيقة وجود طلاب لاجئين يحصلون على تعليم مدعم بكلية طب القصر العيني في جامعة القاهرة 

وأكد صلاح في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الكلية لايوجد بها أي طلاب لاجئين، بينما يوجد عدد من الطلاب الوافدين.

ولفت إلى أن الطلاب الوافدين ليسوا أكثرية ولم ينافسوا الطلاب المصريين في أماكنهم، وإنما يمثلون مسارا آخر، مشددا على أنه لا يمكن لطالب وافد أن يأخذ مكان طالب مصري. 

وأوضح عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أن أعداد الطلاب المصريين زادت في الكلية على مدار آخر 10 سنوات بنسبة تصل إلى 30% سواء من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية. 

حفل تخرج الدفعة 194 بقصر العيني

كانت كلية طب قصر العيني قد شهدت منذ أيام قليلة، احتفالات طلابية بتخرج الدفعة 194، وانتشرت مقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بها عدد من الطلاب غير المصريين.

وعلق الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، على تلك الاحتفالات عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك قائلا: "في احتفال طلاب طب القصر العيني غير الرسمي أمس كان الطلاب اللاجئون أكثر من نصف الموجودين. حاجة تحزن.. مصر للمصريين.. المصري أحق ببلده"، الأمر الذي أثار جدلا حول حصول الطلاب اللاجئين على فرص الطلاب المصريين في التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة مستشفيات جامعة القاهرة

مواد متعلقة

قصر العيني ينظم يوما علميا لمتابعة التحولات الحديثة في طب الطوارئ

في احتفالها بعيد العلم، جامعة القاهرة تكرم قادة التعليم من أبنائها المتميزين

عميد قصر العيني: ملتزمون بتقديم أحدث وسائل العلاج العالمية لأطفال مصر

في إطار التحول الرقمي، جامعة عين شمس تطور إدارة حسابات الطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

"الرياضة" تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد السباحة بعد واقعة وفاة يوسف محمد

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور.. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر 13 طعنا بانتخابات النواب ورفض باقي الطعون.. والحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية رددها عند صلاة الفجر لقضاء الحوائج

أمين الفتوى يوضح أسوأ أنواع المتاجرة بالدين (فيديو)

ماذا يفعل المصلي حال شكه في عدد ركعات الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads