عميد قصر العيني يكشف لـ فيتو حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية

18 حجم الخط

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، حقيقة وجود طلاب لاجئين من دول شقيقة يحصلون على تعليم مدعم بالكلية.

حقيقة وجود طلاب لاجئين يحصلون على تعليم مدعم بكلية طب القصر العيني في جامعة القاهرة

وأكد صلاح في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الكلية لايوجد بها أي طلاب لاجئين، بينما يوجد عدد من الطلاب الوافدين.

ولفت إلى أن الطلاب الوافدين ليسوا أكثرية ولم ينافسوا الطلاب المصريين في أماكنهم، وإنما يمثلون مسارا آخر، مشددا على أنه لا يمكن لطالب وافد أن يأخذ مكان طالب مصري.

وأوضح عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أن أعداد الطلاب المصريين زادت في الكلية على مدار آخر 10 سنوات بنسبة تصل إلى 30% سواء من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

حفل تخرج الدفعة 194 بقصر العيني

كانت كلية طب قصر العيني قد شهدت منذ أيام قليلة، احتفالات طلابية بتخرج الدفعة 194، وانتشرت مقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بها عدد من الطلاب غير المصريين.

وعلق الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، على تلك الاحتفالات عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك قائلا: "في احتفال طلاب طب القصر العيني غير الرسمي أمس كان الطلاب اللاجئون أكثر من نصف الموجودين. حاجة تحزن.. مصر للمصريين.. المصري أحق ببلده"، الأمر الذي أثار جدلا حول حصول الطلاب اللاجئين على فرص الطلاب المصريين في التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.