مصر للطيران ومايكروسوفت تدشنان مرحلة جديدة من التعاون لتعزيز الابتكار للتحول الرقمي

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة "مايكروسوفت" عن المضي قدمًا في شراكتهما الاستراتيجية عبر اتفاقية جديدة تهدف إلى استكشاف أفاق التقنيات الرقمية المتقدمة.

وتأتي هذه الخطوة لدعم مسيرة التحول التي تنتهجها مصر للطيران، بما يسهم في تطوير صناعة النقل الجوي في مصر ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندسة ميرنا عارف المدير العام الإقليمي للأسواق الناشئة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وقد وقع على الاتفاقية كل من المهندس ياسر عمران، رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران, ومحمد قاسم مدير عام "مايكروسوفت مصر".

أحدث الحلول التقنية وتحقيق التميز التشغيلي

وتجسد هذه الشراكة طموح الناقل الوطني المصري لترسيخ مكانته الريادية في قطاع الطيران من خلال تبني أحدث الحلول التقنية وتحقيق التميز التشغيلي، وانطلاقًا من التاريخ العريق لمصر للطيران، تسعى المؤسستان إلى تسخير التكنولوجيا الرقمية لرسم ملامح مستقبل السفر الجوي في مصر، مع التركيز على رفع كفاءة العمليات، وتعزيز مرونة المنظومة، وتقديم تجربة استثنائية للمسافرين، بالإضافة إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية.

تحسين الكفاءة التشغيلية

وترتكز المرحلة الجديدة من التعاون حول عدة محاور رئيسية تتمثل في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تعزيز القدرات القائمة على البيانات لدعم موثوقية الخدمات واستدامة العمليات، وتطوير تجربة المسافرين عبر تحديث المنصات الرقمية لتوفير رحلة سفر أكثر سلاسة وتخصيصًا، بدءً من التخطيط والحجز وحتى إتمام الرحلة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني وتأمين الأنظمة الحيوية وحماية بيانات العملاء كأولوية قصوى لضمان استمرارية العمل الموثوق، كما تتضمن دمج الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية ودعم اتخاذ قرارات دقيقة تواكب الطلب المتزايد.



وبهذه المناسبة، صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قائلا: "تعد هذه المرحلة امتدادًا لشراكتنا الاستراتيجية مع مايكروسوفت، وتأتي تجسيدًا لالتزامنا الراسخ بمواصلة التحديث والتحول الرقمي، وأضاف عادل أننا نركز على التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعزيز معايير الأمن السيبراني، مع تمكين فرق عملنا بالأدوات اللازمة لضمان الجاهزية للمستقبل".



ومن جانبه أشار المهندس ياسر عمران، رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران: "يعكس هذا التعاون الممتد رؤيتنا المشتركة للاستفادة من تقنيات السحابة والحلول الرقمية لتعزيز مرونة العمليات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائنا".



وعقّب محمد قاسم مدير عام مايكروسوفت مصر: "نعتز بتطور تعاوننا مع الشركة القابضة لمصر للطيران لدعم طموحاتها الرقمية، ونسعى من خلال دمج خبرات مايكروسوفت العالمية في مجالات السحابة والذكاء الاصطناعي مع الخبرة العريقة لمصر للطيران، إلى بناء مؤسسة مرنة تعتمد على البيانات، وتضع معايير جديدة للقيادة الرقمية في قطاع الطيران".

