اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم

البورصة
البورصة
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03%  عند مستوى 41614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17%  عند مستوى 51270 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.14%  عند مستوى 18948 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.04%  عند مستوى 4624 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 13124 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 17391 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46%  عند مستوى 4524 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

