ارتفاع أسعار النفط 2.6% وسط حملات أمريكا ضد الناقلات المرتبطة بفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الاثنين، بعد اعتراض أمريكا ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت عقود فبراير 1.60 دولار أو 2.6%، لتبلغ عند التسوية 62.07 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو 2.64% لتبلغ عند التسوية 58.01 دولار للبرميل.

حملات أمريكية ضد ناقلات النفط

وقال مسؤولون أمس الأحد إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب أيضا ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، في ما قد تكون ثاني عملية من نوعها مطلع الأسبوع والثالثة خلال أقل من أسبوعين، في حال نجاحها، بحسب وكالة رويترز.

انتعاش أسعار النفط

وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي.جي"، إن انتعاش أسعار النفط جاء نتيجة تطورات جيوسياسية، بدءًا من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات، مرورًا بالتطورات اللاحقة هناك، وصولًا إلى الأنباء التي تحدثت عن ضربة أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر المتوسط.

وأضاف سيكامور: "يفقد السوق الأمل في أن تتوصل محادثات السلام الروسية الأوكرانية، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، إلى اتفاق دائم في أي وقت قريب"، مشيرا إلى أن هذه التطورات تساعد على تعويض المخاوف المستمرة من تخمة المعروض.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد تراجعا بنحو 1% الأسبوع الماضي، بعد انخفاضهما بنحو 4% في الأسبوع الذي بدأ في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأحد، إن المحادثات التي جرت بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدى الأيام الثلاثة الماضية في ولاية فلوريدا، بهدف إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، ركزت على توحيد المواقف، مضيفا أن تلك الاجتماعات، إلى جانب المحادثات المنفصلة مع المفاوضين الروس، كانت مثمرة.

ومع ذلك، قال كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية أمس الأحد إن التعديلات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب لم تحسن من فرص التوصل إلى سلام.

