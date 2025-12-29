زعيم كوريا الشمالية: نكرس الجهود لتطوير قدراتنا النووية

18 حجم الخط

شهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تجربتين لإطلاق صاروخَي "⁠كروز" استراتيجيين بعيدي المدى، حسبما ذكرت وكالة ‌الأنباء الرسمية في البلاد.

وأضافت الوكالة أن كيم ‌عبر عن "ارتياحه" بينما كانت الصواريخ تحلق في مدارها المحدد فوق البحر، غربي شبه الجزيرة الكورية، و"تصيب هدفها".

ونقلت ‌عن الزعيم تأكيده أن بيونج يانج "ستواصل تكريس كل جهودها لتطوير قدراتها القتالية النووية".

وقال كيم: "التحقق من موثوقية وسرعة استجابة مكونات الردع النووي ⁠لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل منتظم، إجراء ينم عن المسئولية".

وذكر أن البلاد "تواجه تهديدات أمنية مختلفة".

ويبدو أن هذه التجربة كانت أول اختبار من هذا النوع، منذ مطلع نوفمبر الماضي.

وأجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية بالستية في 6 نوفمبر الماضي، بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يقوم بجولة في المنطقة، عن اهتمامه بالاجتماع مع كيم.

ولم ترد بيونج يانجعلى اقتراح ترامب.

وفي ذلك الوقت، كان ترامب قد أعطى موافقته على مخطط كوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقال محللون حينذاك إن مسعى سيول من المرجح أن يستدعي ردا عدوانيا من بيونغ يانغ.

وفي السنوات الأخيرة، زادت بيونج يانج بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية، ويرى محللون أن هذا يهدف إلى تحسين قدراتها للضربات الدقيقة وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل تصدير محتمل إلى روسيا.

ومنذ فشل قمة مع ترامب عام 2019 بشأن نزع السلاح النووي، تؤكد كوريا الشمالية بشكل مستمر أنها لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية.

