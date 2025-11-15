منتخب فنزويلا يسقط أمام كوريا الشمالية ويودع مونديال الناشئين بقطر

18 حجم الخط

مونديال الناشئين، سقط منتخب فنزويلا تحت 17 سنة، بالخسارة أمام كوريا الشمالية، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل هدفي كوريا الشمالية اللاعب يو جين كيم في الدقيقتين 12 و31، فيما سجل اللاعب خوان يوريبي هدف فنزويلا في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة حجز منتخب كوريا الشمالية بطاقة التأهل لدور الستة عشر بمونديال الناشئين، فيما ودع منتخب فنزويلا المنافسات ليلحق بمنتخب مصر رفيقه السابق في المجموعة الخامسة.

تحديد أطراف أربع مواجهات بدور الستة عشر

وتحددت أطراف 4 مباريات في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر بعد تأهل 8 منتخبات باليوم الأول من دور الـ 32 وجاءت مواعيد وأطراف تلك المواجهات كالتالي..

مواعيد مباريات دور الـ 16 في مونديال الناشئين

المكسيك ضد البرتغال - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

المغرب ضد مالي - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

سويسرا ضد أيرلندا - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

البرازيل ضد فرنسا - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

نتائج مباريات اليوم الأول بدور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

البرتغال ضد بلجيكا.. فوز البرتغال 2-1

زامبيا ضد مالي.. فوز مالي 3-1

سويسرا ضد مصر.. فوز سويسرا 3-1

فرنسا ضد كولومبيا.. فوز فرنسا 2-0

الأرجنتين ضد المكسيك.. فوز المكسيك (5-4) ركلات ترجيح

أيرلندا ضد كندا.. فوز أيرلندا (9-8) ركلات ترجيح

الولايات المتحدة ضد المغرب.. فوز المغرب (4-3) ركلات ترجيح

البرازيل ضد باراجواي.. فوز البرازيل (5-4) ركلات ترجيح

