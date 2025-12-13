18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رحب خلال حفل استقبال مهيب بجنود الهندسة العائدين من مقاطعة كورسك غرب روسيا، بعد مهمة إزالة ألغام، ونعى 9 عسكريين قتلوا أثناء أداء واجبهم هناك.

كيم أون يحتفي بنجاح جنود كوريا الشمالية في إزالة الألغام من مقاطعة كورسك الروسية

ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت بأن الحفل أقيم في بيونج يانج أمس الجمعة، ترحيبا بعودة جنود الفوج 528 للهندسة، الذين غادروا إلى كورسك مطلع أغسطس الماضي.

وخلال الحفل، أشاد كيم بالسلوك "البطولي" للجنود وأعرب عن امتنانه لهم لعودتهم سالمين، مشيرا إلى "الخسارة الفادحة لتسعة أرواح".

وقال كيم: "بإمكانكم تحقيق معجزة تحويل منطقة خطرة شاسعة إلى منطقة آمنة ومستقرة في أقل من ثلاثة أشهر، وهي مهمة كان يعتقد أن إنجازها مستحيل حتى في غضون سنوات كثيرة".

التعاون الروسي الكوري بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية

وأكد أن "حتى العصابات العسكرية الشريرة في الغرب، مهما كبرت ترسانتهم من أحدث المعدات العسكرية، لا تجرؤ على مواجهة هذا الجيش الثوري بعمقه الروحي اللامتناهي والذي يفوق الخيال".

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد منح زعيم البلاد وسام الحرية والاستقلال للفوج، ومنح لقب "بطل جمهورة كوريا الديمقراطية الشعبية" والأوسمة من الدرجة الأولى للجنود الشهداء.

وفي 17 يونيو الماضي، عقب زيارته لكوريا الشمالية، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قرر إرسال 1000 من خبراء المتفجرات و5 آلاف من عمال البناء العسكريين للمساعدة في إعادة إعمار مقاطعة كورسك.

وفي 14 نوفمبر صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تعرب عن امتنانها وتقديرها للمساعدة البطولية التي قدمها خبراء المتفجرات الكوريون الشماليون في إزالة الألغام من كورسك.

وكانت موسكو وبيونج يانج قد وقعتا على اتفاقية شراكة استراتيجية عام 2024، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية. وتنص الاتفاقية على تقديم مساعدات عسكرية متبادلة في حال تعرض أي من الدولتين لهجوم.

