بالأسماء، تعرف على القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القوائم النهائية لمرشحي مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية بدوائرها الثلاث.

مرشحو الدائرة الأولى

وشملت قائمة مرشحي الدائرة الأولى في محافظة الإسماعيلية بالنظام (الفردى) 18 مرشحا وهم كل من:

محمد خالد مرسي مبارك، الشهير بمحمد خالد مرشح حزب مستقبل وطن رمز القلم، محمد الشحات إبراهيم عيد الشهير بمحمد شيحة مرشح حزب حماة الوطن رمز الماسة، حسين عبد ربه محمد طلب الشهير بحسين عبدربه مرشح مستقل رمز الأسد،نظير عبد النعيم نظير لطفي، الشهير بنظير لطفي مرشح مستقل رمز المدفع، محمد عبد النعيم خلف عبد العال، الشهير بمحمد خلف مرشح مستقل رمز الصقر،سيد أنس عبد السلام عبد الجواد، الشهير بسيد أنس، مرشح مستقل، رمز الشمعة، سليمان عيد حسن عيد الشهير بسليمان القرماني مرشح مستقل رمز التمساح،محمد سليمان سيد يوسف، الشهير بمحمد يوسف مرشح مستقل رمز السد العالى، منار خالد محمود أحمد الشهيرة بمنار خالد مرشحة مستقلة رمز السهم، ومحمد محمد حفني محمد الشهير بمحمد الصافي مرشح مستقل رمز السفينة، وفؤاد عبد العزيز على معروف الشهير بفؤاد عبد العزيز الشناوي مرشح مستقل رمز الفيل، مها رياض محمد عطالله عجلان الشهيرة بمها عجلان مرشحة مستقلة رمز الميكروفون، صلاح الدين حسن محمود حسن الشهير بصلاح الصايغ مرشح عن حزب الوفد المصرى رمز النخلة، وكريم عبد الحليم محمد محمود، الشهير بكريم عبد الحليم رمز الترس، محمد السيد هاشم على الشهير بالمهندس محمد هاشم مرشح مستقل رمز ثمرة المانجو، أحمد محمد عمران أبو زيد الشعير بأحمد عمران مرشح مستقل رمز الحوت، وعبد الجواد محمد أحمد حجاج الشهير بعبد الجواد حجاج مرشح مستقل رمز المنبه، إسلام يحي محمد فهمي حسن الشهير بإسلام يحي حسن رمز الشطرنج.

مرشحو الدائرة الثانية بالإسماعيلية

وشملت قائمة مرشحي الدائرة الثانية بالإسماعيلية على النظام ( الفردى) 9 مرشحين وهم كل من: محمد السيد طلبه عبد السلام الشهير بمحمد طلبه مرشح حزب الجبهة الوطنية رمز السيارة، أحمد ماهر محمد يوسف عبد العال الشهير بماهر المأذون مرشح مستقل رمز الأسد، سليمان أحمد سليمان سلمي سليمان الشهير الشهير بالمستشار سليمان ميدان مرشح مستقل رمز الشمعة، كامل سالم سليمان عويمر، الشهير بكامل سالم العيادي مرشح مستقل رمز العقرب، يوسف محمود عبد المنعم محمد، الشهير بيوسف أو الحسن مرشح مستقل رمز بندقية صيد، سليمان محمد محمود سليمان مرشح مستقل رمز عنقود العنب، سلمان محمد محمود سلمان الشهير بالدكتور سلمان اليماني مرشح مستقل رمز الصقر، عبد الحليم سالم عبد الحليم سالم، الشهير بعبد الحليم سالم، مرشح مستقل رمز المدفع، عصام سعد عباس أحمد، الشهير بعصام منسي مرشح مستقل رمز الغزال.



مرشحو الدائرة الثالثة بالإسماعيلية

وكما شملت قائمة مرشحي الدائرة الثالثة بالإسماعيلية على النظام ( الفردى) 9 مرشحين وهم كل من: سامي محمد على سليم، الشهير بسامي سليم مرشح عن حزب مستقبل وطن رمز القلم، سيد محمد محمود عبد الجليل الشهير بسيد عبد الجليل مرشح حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب، محمد أحمد محمد عبد الحميد، الشهير بمحمد الجعيدي مستقل رمز الأسد، محمد السيد الديداموني محمد، الشهير بمحمد الديداموني مرشح مستقل رمز الكف، أحمد محمد عبدالله محمد الشهير بأحمد حمادة رشدى مرشح مستقل رمز السفينة، حسام الدين عبد العظيم مصطفى موسى، الشهير بحسام عبد العظيم مرشح مستقل، رمز الصقر، محمد محمود صالح على سليمان الشهير بمحمد صالح مرشح مستقل، رمز بندقية الصيد، أحمد عبد السلام عبد العزيز محمد الشهير بأحمد عبد السلام مرشح عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي رمز القطار، محمد غريب عبد المنعم غريب، الشهير بمحمد غريب، مرشح مستقل رمز المدفع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.