منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب

انتخابات مجلس النواب، أكد السياسي البارز ووزير السياحة والصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، أن الحياة السياسية الحيوية تقوم على أساس المشاركة الشعبية، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب شهد العديد من الملاحظات، وأبرزها ضعف نسب المشاركة، وهو ما يمثل مؤشرًا يحتاج إلى معالجة جذرية لضمان فعالية العملية الديمقراطية.

تراجع المشاركة: دعوة لإعادة النظر في النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر

أوضح فخري عبد النور خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن تراجع نسب المشاركة في الانتخابات يعكس مشاكل عميقة في النظام الانتخابي الحالي، وقال: "القائمة المطلقة المغلقة لا تحفز المواطنين على النزول للتصويت، وحتى الدوائر الفردية كبيرة لدرجة أن الناخب لا يعرف مرشحه، والنائب لا يعرف ناخبيه، فالناس تصوت بلا معرفة حقيقية بمن يمثلها".

وشدد على ضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر وتقليص حجمها بما يجعل العلاقة بين المرشح والناخب واضحة وفاعلة، لضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق تمثيل حقيقي للمواطنين.

تدخل الرئيس السيسي لوقف المخالفات الانتخابية كان حاسمًا

أشار عبد النور إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع حد لممارسات انتخابية مرفوضة كان ضروريًا، وقال: "هذا التدخل أوقف مخالفات كانت ستستمر، مثل استخدام المال السياسي بطرق غير قانونية، وحماية العملية الانتخابية من التجاوزات".

وأضاف أن الإجراءات الرئاسية ساعدت في ضبط العملية الانتخابية وتأكيد نزاهتها، وهو ما يعكس حرص القيادة على تعزيز المشاركة الشعبية وضمان العدالة الانتخابية.

قائمة الكوتة يجب أن تكون موحدة ومؤقتة لضمان التمثيل العادل

أوضح عبد النور أن اللجوء إلى نظام القائمة المطلقة كان مرتبطًا بالكوتة المنصوص عليها في الدستور، مشيرًا إلى ضرورة تخصيص قائمة واحدة للفئات الممثلة بالكوتة على مستوى الجمهورية، مع إعادة النظر في بقية النظام الانتخابي.



وقال: "نضع الفئات الممثلة بالكوتة في قائمة واحدة بعدد 65 مقعدًا، أما الباقي فيجب أن يتم إعادة تقسيم الدوائر والعودة إلى الانتخابات الفردية المعتادة، لضمان علاقة حقيقية بين المرشح والناخب".

وأشار إلى أن التمييز الإيجابي لبعض الفئات مثل النساء والشباب والأقباط يجب أن يكون مؤقتًا، قائلًا: "كان مؤقتًا عند صدور دستور 2014، والضرورة أن يكون مرهونًا بتنمية جيل قادر على قيادة الانتخابات وكسب ثقة الناخبين".

تأييد تعديل الدستور للتمييز الإيجابي بنسبة محددة

ختم عبد النور حديثه بالقول: "أنا مع تعديل الدستور فيما يخص التمييز الإيجابي لبعض الفئات بنسبة 25%، لأنه يجب أن يكون مرتبطًا بتربية جيل قادر على الانتخابات، وليس مستمرًا بلا حدود زمنية، لضمان مشاركة فعالة ومستقبل انتخابي واعد".

