الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أزمة فى الوفد بسبب قرار صرف 200 ألف جنيه لمرشحى النواب من أعضاء الهيئة العليا فقط

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه خصص ٢٠٠ ألف جنيه لكل مرشح هيئة عليا من حزب الوفد فى دعاية انتخابات مجلس النواب.

انتخابات مجلس النواب المقبلة 

وآثار القرار غضب الكثيرين من أعضاء الحزب بسبب التفرقة بين مرشح من الهيئة العليا ومرشح ليس عضوا فى الهيئة العليا للحزب، مطالبين يمامة بالصرف لجميع المرشحين وليس مرشحى الهيئة العليا فقط وخاصة أن هذا القرار يعد تفرقة بين المرشحين.

وجاء نص قرار رئيس حزب الوفد بتكليف أمين الصندوق بالحزب بصرف مبلغ  ٢٠٠٠٠٠ جنيه (مائتان ألف جنيه لاغير ) لكل من مرشحى الحزب من أعضاء الهيئة العليا لانتخابات مجلس النواب دفعة أولى، على أن يخصم هذا المبلغ من تبرعات المرشحين، وأن يمرر هذا القرار على أعضاء المكتب التنفيذي لأخذ الموافقة نظرا لبدء الحملة الانتخابية.

الجريدة الرسمية