طفرة عالمية وقارية، اتحاد الكرة الطائرة يستعرض إنجازات منتخبات الشاطئية

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، استعرض الاتحاد المصري للكرة الطائرة، نجاحات منتخبات الشاطئية خلال مشاركتها في البطولات الأفريقية والعالمية خلال الفترة الأخيرة.

وقال اتحاد الكرة الطائرة، أن الكرة الطائرة الشاطئية حققت نقلة نوعية خلال عام 2025، بعد مشاركة موسعة ونتائج مشرفة على المستويين الأفريقي والعالمي، في إطار رؤية تطويرية متكاملة يقودها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر، تستهدف بناء منظومة قوية ومستدامة للشاطئية جنبًا إلى جنب مع لعبة الصالات.

نتائج أفريقية تؤكد التقدم

وذكر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن منتخبات الشاطئية نجحت في تسجيل حضور قوي خلال المنافسات القارية، حيث حقق منتخب الشابات المركز الثاني في دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا، وهو إنجاز غير مسبوق يُحقق لأول مرة ضمن مشاركة 12 منتخبًا، ليؤكد تطور مستوى الشاطئية النسائية.

كذلك تحقيق مراكز متقدمة في بطولات كأس أفريقيا للناشئين والناشئات والشباب والشابات، التي أقيمت في المغرب ونيجيريا وجامبيا، وسط مشاركة واسعة من منتخبات القارة.

كما شارك منتخبا السيدات والرجال في منافسات الكبار بالكأس القارية الأفريقية بالمغرب، ونجح منتخبا مصر في تحقيق مراكز مشرفة تعكس تطور المستوى الفني والبدني.

مشاركة عالمية غير مسبوقة

وأكمل اتحاد الكرة الطائرة:

وعلى الصعيد العالمي، سجلت منتخبات الشاطئية المصرية حضورًا لافتًا، من خلال، المشاركة في بطولتي العالم للناشئين والناشئات تحت 18 سنة بقطر، بمشاركة 43 منتخبًا.

بالإضافة للمشاركة في بطولتي العالم للشباب والشابات تحت 21 سنة بالمكسيك، وسط مشاركة قياسية تجاوزت 40 منتخبًا.

ومشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم للكبار بأستراليا بمشاركة 48 فريقًا، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكرة الطائرة الشاطئية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.