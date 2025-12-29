موظفة أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة: زوجي سحلني أمام أولادي

18 حجم الخط

أقامت موظفة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بـ جنوب الجيزة، طالبت فيها بإلزام زوجها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده بسداد نفقة الزوجية وأجر المسكن، مع حبسه لامتناعه عن السداد، إلى جانب اتهامه بالتعدي عليها بالضرب وتحريرها محضرًا رسميًا بالواقعة.

واتهمت الزوجة زوجها بالامتناع عن سداد النفقة وأجر المسكن، رغم صدور أحكام قضائية نهائية بحقه، الأمر الذي تسبب في تهديدها وأطفالها بفقدان مسكنهم، وتعريضهم لظروف معيشية قاسية.

وأشارت الزوجة في دعواها إلى صدور أحكام قضائية لصالحها بنفقات شهرية تقدر بنحو 15 ألف جنيه، إلا أن الزوج امتنع عن تنفيذها دون مبرر قانوني، ما اضطرها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة للمطالبة بحقوقها وحقوق أطفالها.

كما اتهمت الزوجة زوجها بالتعدي عليها بالضرب وسحلها أمام أبنائها داخل العقار محل سكنها، عقب علمه بقيامها برفع دعاوى نفقة ضده، مؤكدة أن الواقعة موثقة بكاميرات المراقبة وأضافت أنها حررت محضرًا رسميًا ضده تتهمه فيه بالتعدي والتسبب لها في كسور وإصابات خطيرة.

وكشفت الزوجة أنها أقامت ما يقرب من 10 دعاوى حبس ضد زوجها عن نفقات متنوعة، شملت نفقات العلاج والمرافق، والنفقة الزوجية، ونفقات الأطفال، والتعليم، والترفيه، والفرش والغطاء، مؤكدة تعرضها لضرر مادي ومعنوي بالغ نتيجة تخلفه عن تحمل مسؤولياته القانونية تجاه أبنائه وأسرته.

