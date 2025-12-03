إجراءات إقامة دعوى إسقاط الحضانة عن الأم والعقوبات القانونية حال رفضها التنفيذ

18 حجم الخط

تستعرض فيتو ، خلال السطور التالية إجراءات دعوى إسقاط حضانة الأم وشروطها، وحالات رفضها من قبل قاضي الأسرة، والمستندات المطلوبة لإقامة الدعوى من الزوج أمام محكمة الأسرة، والعقوبة الجنائية على الأم في حال عدم تنفيذ الحكم.

إجراءات دعوى إسقاط الحضانة عن الأم



_شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

_يجب أن تقدم الوثيقة الخاصة بالزواج إذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة.

_أو تقديم الوثيقة الخاصة بالطلاق في حالة صدور حكم الطلاق.

_بالإضافة إلى تقديم المدعي لمستند بموجب قرابته للطفل.

والأهم من كل شيء أن يتم تقديم وثيقة تفيد بزواج الأم بأجنبي

شروط إسقاط الحضانة عن الأم

_اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضايا تمس الشرف وشرط إقامه دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ

_ أما إن كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقيا لحين الفصل فيه نهائيا.

- زواج الأم برجل أخر ويقع على طالب الإسقاط إثبات ذلك.

_ تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي، ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى، فلا تعود إليها الحضانة إلا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفى حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

- فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضر مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.

- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبى رسمى ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

- بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضى فى البقاء مع والده أو والدته، وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير.



المستندات المطلوبة لرفع دعوى إسقاط حضانة لزواج الأم





_تقديم صكّ الطلاق أو ما يثبت العلاقة السابقة،

_وثيقة زواج الأم الحالية.

_شهادة ميلاد المحضون.

_صورة سجل الأسرة.

_ما يُثبت محل إقامة كل طرف.

_وأي تقارير مدرسية/طبية/اجتماعية تؤيّد المصلحة الفضلى.

ما هي أسباب رفض دعوى إسقاط الحضانة؟



_عدم ثبوت سبب السقوط، (كعدم إثبات الزواج أو عدم تأثيره).

_ثبوت أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه مع الأم رغم الزواج.

_قصور في الإثبات أو نقص مستندات جوهرية أو عدم صفة.



العقوبات القانونية لمن تمتنع عن تنفيذ حكم إسقاط الحضانة عن الأم



_ تُفرض غرامات مالية يومية على الأم لعدم امتثالها للحكم.



_ إذا تم رفض تنفيذ الحكم لثلاث مرات متتالية، قد يُعاقب القانون الأم بتعليق حقوقها في الحضانة لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو يُلزمها بدفع تعويضات.



_ في حالة ثبوت عدم تنفيذ الحكم لعدة مرات متتالية، قد يُصدر القاضي قرارًا مؤقتًا بنقل الحضانة إلى الأم البديلة أو الجدة الأب.

_في حال استمرار الأم في عدم تنفيذ حكم الرؤية، أو عند ثبوت تعنتها، قد يلجأ القاضي لسحب الحضانة منها بشكل دائم.

_ يتم تغريم الأم مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف جنيه كتعويض للطرف الآخر عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة لعدم تنفيذ حكم الرؤية.

_ في الحالات المتكررة أو التعسفية، يمكن أن يُلجأ إلى حبس الأم، خصوصًا إذا تم اعتبار عدم تنفيذ حكم الرؤية جريمة جنائية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.