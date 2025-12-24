الأربعاء 24 ديسمبر 2025
رفع آثار حادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي وإعادة فتح الحركة المرورية

رفع آثار حادث طريق
رفع آثار حادث طريق طنطا إسكندرية الزراعة
شهد الطريق السريع طنطا - الإسكندرية الزراعي في اتجاه أمام مدخل قرية سبرباي شللا مروريا صباح اليوم إثر حادث تصادم مروع بعد تصادم 5 سيارات ما أدى إلى توقف الحركة وتكدس المركبات.

محافظ الغربية يستجيب لطلب مسنة بتوفير كرسي متحرك بعد سماع شكواها

العثور على فتاة مقيدة وملفوفة داخل ملاءة بطريق في طنطا

وعلى الفور انتقلت قوات المرور والحماية المدنية بمحافظةالغربية إلى موقع البلاغ حيث تم التعامل السريع مع الموقف.

وتمكنت القوات من رفع آثار الحادث وإزالة المخلفات وتأمين الطريق لمنع وقوع أي حوادث إضافية إلى جانب تنظيم حركة المرور لحين عودة السيولة المرورية بمدينة طنطا.

وأكدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية أن الاستجابة السريعة والتنسيق بين الجهات المختصة ساهم في تقليل آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام المواطنين مشيرة إلى استمرار تكثيف الخدمات المرورية على الطرق الحيوية لمنع أي أعطال أو ازدحامات مفاجئة. 

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد القيادة الآمنة حفاظًا على أرواحهم وسلامة مستخدمي الطرق. 

