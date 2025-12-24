رفع آثار حادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي وإعادة فتح الحركة المرورية

18 حجم الخط

شهد الطريق السريع طنطا - الإسكندرية الزراعي في اتجاه أمام مدخل قرية سبرباي شللا مروريا صباح اليوم إثر حادث تصادم مروع بعد تصادم 5 سيارات ما أدى إلى توقف الحركة وتكدس المركبات.

وعلى الفور انتقلت قوات المرور والحماية المدنية بمحافظةالغربية إلى موقع البلاغ حيث تم التعامل السريع مع الموقف.

وتمكنت القوات من رفع آثار الحادث وإزالة المخلفات وتأمين الطريق لمنع وقوع أي حوادث إضافية إلى جانب تنظيم حركة المرور لحين عودة السيولة المرورية بمدينة طنطا.

وأكدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية أن الاستجابة السريعة والتنسيق بين الجهات المختصة ساهم في تقليل آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام المواطنين مشيرة إلى استمرار تكثيف الخدمات المرورية على الطرق الحيوية لمنع أي أعطال أو ازدحامات مفاجئة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد القيادة الآمنة حفاظًا على أرواحهم وسلامة مستخدمي الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.