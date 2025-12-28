طارق النبراوي يعلن عدم ترشحه لانتخابات "المهندسين" المقبلة لهذا السبب

18 حجم الخط

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قراره بعدم الترشح لـ انتخابات نقابة المهندسين المقبلة، وذلك بعد أيام قليلة من اختياره لرئاسة اتحاد المهندسين العرب.

وأوضح النبراوي أن قراره هذا يأتي انطلاقًا من إيمانه الراسخ بقواعد الديمقراطية، ومبدأ تداول السلطة داخل المؤسسات النقابية، مشددًا على أهمية إعطاء الفرصة لوجوه جديدة، وطاقات متجددة لقيادة النقابة في المرحلة القادمة، بما يضمن استمرارية الحيوية والتطور.

طارق النبراوي يعلن عدم ترشحه لانتخابات نقابة المهندسين



وأضاف أن إفساح المجال للشباب والأجيال المقبلة يعد ركيزة أساسية لضمان حيوية النقابة وتطورها المستمر، فجيل الشباب يمتلك رؤى وطاقات جديدة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية والارتقاء بمهنة الهندسة والمساهمة في تحقيق أهداف النقابة.

وفي سياق متصل، أكد النبراوي أنه لن يقوم بتزكية أي مرشح بعينه في هذه الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة أن تكون عملية الاختيار حرة ومباشرة من قبل أعضاء الجمعية العمومية. ودعا جميع المهندسين إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية لاختيار الأصلح القادر على خدمة المهنة والمهندسين.

ويأتي قرار النبراوي في وقت تستعد فيه نقابة المهندسين لمرحلة انتخابية حاسمة، حيث ينتظر المهندسون الإعلان عن المرشحين وبرامجهم الانتخابية، ويترك قراره الباب مفتوحًا أمام تنافس شريف بين الطامحين لقيادة الكيان الهندسي العريق.

