وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف حملات التفتيش والمتابعة في القاهرة والبحر الأحمر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر الجاري على أحياء الموسكي وشبرا بمحافظة القاهرة، ومدن وأحياء محافظة البحر الأحمر، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وموقف طلبات المواطنين وفحص عدد من الملفات المهمة علي رأسها التراخيص والتقنين ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المرور الميدانى المفاجئ لفرق القطاع على عدد من أحياء القاهرة ومدن البحر الأحمر، حيث أشار التقرير إلي أنه بالمرور علي المركز التكنولوجي لحي الموسكي من لجنة قطاع التفتيش تبين للجنة عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية باستكمال الإجراءات القانونية تجاه محاضر مخالفات البناء طبقا للقانون وتم إحالة المسئولين للنيابة المختصة لإعمال شئونها، كما تم إنهاء 15 معاملة متأخرة ومتوقفة بالإدارات المختلفة بالمركز التكنولوجي بالحي أثناء تواجد اللجنة، بالإضافة إلي تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات فى عدد من الشوارع بالحي ومن بينها (عبدالعزيز – العشماوي) لتسهيل حركة المرور والمارة.

مراجعة تراخيص المحلات والإعلانات

كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق الحي لمراجعة تراخيص المحلات والإعلانات وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحلات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينة تجاه المخالفين، كما قامت اللجنة بمراجعة عمليات الرصف بالانترلوك لعدد من الشوارع وتجهيز بالوعات الأمطار، كما قامت اللجنة بالمرور لمتابعة التطوير الحضاري لسوق العتبة بالموسكي بشوارع (الجوهري - ويوسف نجيب) وتلاحظ التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم وسهولة الحركة للمواطنين كما تلاحظ وجود عمال النظافة لنظافة تلك الشوارع، كما تم التنسيق مع حي الموسكي بإخلاء عدد (35) فرش للباعة الجائلين ونقلهم لجراج العتبة.

وفيما يخص المرور المفاجئ على المركز التكنولوجي لحي شبرا بالقاهرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أى مخالفات أو تقصير فى الأداء، أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية أنه لجنة قطاع التفتيش راجعت أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات وملفات التصالح وفحص المباني التي تمثل خطورة علي الأرواح والممتلكات وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانيا وقانونيا ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالى والإداري.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بناء وإشغالات ورصد عقار يمثل خطورة علي الأرواح والممتلكات فى ١١ شارع التاج وصادر بشأنه قرار هدم وتم البدء في هدم العقار بعد تقنين الإجراءات القانونية، وتنفيذ 3 حملات مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة، وتم غلق عدد من المحال المخالفة حتي تقنين أوضاعهم وإنهاء عدد من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي حفاظا على مصلحة المواطن، ووجهت اللجنة العاملين بالحى بضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

وفيما يخص المرور المفاجئ للجنة قطاع التفتيش على مدن ومراكز وأحياء محافظة البحر الأحمر لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت اللجنة بالمرور علي أحياء جنوب وشمال الغردقة ومدينة الغردقة - سفاجا- مرسي علم - القصير - رأس غارب، وتضمنت محاور التفتيش مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات والتصالح والتقنين والاجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الاجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانيا وقانونيا ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.

وأشار التقرير إلى أن أعمال اللجنة كشفت عن عدم تحقيق الاستفادة المطلوبة من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق بمدينتي مرسى علم و رأس غارب والاحتياج لتطوير شبكة الطرق والإنارة والأرصفة في مدن الغردقة وسفاجا وضرورة الاهتمام بمستوي النظافة والتواصل مع الشركة المعنية بالملف بمدينة رأس غرب للالتزام بالعقد، وبعد فحص عينات عشوائية من التراخيص والمرور الميدانى تم رصد مخالفات بالإدارات الهندسية بمدن سفاجا ورأس غارب وحى جنوب الغردقة تستوجب الإحالة للنيابة العامة والنيابة الإدارية بالإضافة إلى إكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بحى جنوب الغردقة وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة فورًا ومصادرة مواد البناء والتحفظ على الأدوات والمهمات، كما تم تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحى شمال الغردقه بمسطح ٤٠٠٠ م٢ مبانى من الدبش الأبيض.

وخلال مرور اللجنة تم إنهاء ٢٤٥٦ معاملة متأخرة بالادارات الخلفية للأحياء وإخطار المواطنين للحضور لاستلام المعاملات المنتهية، كما تم توجيه اللجان الفنية الخاصة بالتصالح بسرعة إنهاء الاستيفاءات الواردة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودفع وتيرة العمل وتم إنهاء عدد من الاستيفاءات المتاخرة وإخطار المواطنين، كما كشفت اللجنة عن وجود إهمال وتقاعس من المسئولين عن إدارة الاشغالات في عدد من الأحياء والمدن أدي إلي مخالفات إدارية وعدم القيام بالواجبات الوظيفة وحرمان الدولة من بعض مواردها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والوحدات المحلية، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل الفورى مع أى مخالفات بناء أو تعدى على أملاك الدولة وعدم التهاون في تطبيق القانون حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.

