أشرف صبحي يلتقي منتخب اليد قبل المشاركة ببطولة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ منتخب اليد للرجال خلال معسكرهم بمجمع صالات حسن مصطفي الدولي، بحضور خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى جانب الجهاز الفني والإداري للمنتخب، واللاعبين.

يأتي اللقاء في إطار الاستعدادات المكثفة لمشاركة منتخب اليد في بطولة إسبانيا الدولية الودية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026 في رواندا.

حيث حرص وزير الشباب والرياضة على دعم وتحفيز لاعبي منتخب اليد والجهاز الفني، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات المنتخب الوطني على الظهور بصورة مشرفة، ومواصلة الإنجازات التي حققتها كرة اليد المصرية على المستويين القاري والدولي، باعتباره نموذج يحتذى به في كل الألعاب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخبات الوطنية، وتوفر لها كافة سبل الدعم، من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن المشاركة في بطولات ودية قوية مثل بطولة إسبانيا الدولية تمثل فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية.

وأعرب لاعبو منتخب اليد والجهاز الفني عن تقديرهم للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية في المنافسة بقوة على لقب البطولة الأفريقية، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ برنامج الإعداد والوصول لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.

من ناحية أخرى، فاز الدكتور حسن مصطفى بولاية جديدة في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد، التي أقيمت منذ قليل في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الاتحادات الأهلية.

وتفوق الدكتور حسن مصطفى على منافسيه الثلاثة في الانتخابات التي أقيمت على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة جديدة (2025-2029).

وجاء فوز الدكتور حسن مصطفى خلال الاجتماع العادي رقم أربعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي أقيم منذ قليل بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بحضور ومشاركة 176 اتحادا وطنيا من إجمالي 211 اتحادا يحق لهم التصويت، في واحدة من أكبر الجمعيات العمومية في تاريخ الاتحاد.

وتنافس على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد كل من، الدكتور حسن مصطفى الرئيس الحالي، والسلوفيني فرانك بوبيناتش، والألماني جيرد بوتزيك، والهولندي تجارك دي لانج.

ويتولى الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 وحتى الآن، ومن المقرر أن يستمر في منصبه حتى عام 2029.

منصور أريمو رئيسا للاتحاد الأفريقي

فاز الدكتور منصور أريمو، البنيني الجنسية، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، وذلك خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي التي أُقيمت اليوم السبت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المصري الدكتور مدحت البلتاجي بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد لفترة ولاية جديدة، في تأكيد جديد على الثقة القارية في الكفاءات المصرية ودورها المؤثر داخل منظومة كرة اليد الأفريقية.

